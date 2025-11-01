https://1prime.ru/20251101/zakon-864120464.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

2025-11-01T10:22+0300

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в ноябре, в том числе о привлечении к ответственности скрывшихся за рубежом преступников. "Законы, вступающие в силу в ноябре. Привлечение к ответственности скрывшихся за рубежом преступников. Генпрокуратура РФ наделяется правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности российских граждан, совершивших преступления и скрывающихся за рубежом. Цель закона - обеспечение неотвратимости наказания", - написал Володин в своем канале на платформе Мах. Кроме того, по его словам, вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду: для юридических лиц — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей. Председатель ГД добавил, что все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами. Володин напомнил, что с 26 октября вступил в силу закон об ужесточении ответственности иноагентов, согласно которому иностранному агенту будет грозить до двух лет лишения свободы в случае, если ранее им уже был нарушен порядок деятельности иноагента или имеется судимость за это преступление. "Усиливается контроль за мигрантами. В рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет. Дополнительный механизм с использованием современных технологий позволит повысить контроль за мигрантами. А значит, будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений", - добавил он. Председатель Госдумы также отметил, что в ноябре наследников начнут своевременно информировать о кредитных обязательствах наследодателя. Он уточнил, что у нотариусов будет три рабочих дня после открытия наследственного дела, чтобы запросить сведения о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего, и еще три дня после получения этой информации, чтобы передать ее наследникам. "Проверка сведений об абонентах. Операторы не вправе обслуживать абонентские номера, в отношении которых не проведена предусмотренная законом проверка сведений. В том числе это касается количества сим-карт - превышает ли оно установленный лимит на одного человека. Ранее вступила в силу норма закона, согласно которой граждане РФ могут иметь не более 20 сим-карт, а иностранные граждане - не более 10", - напомнил он. Также члены семей участников СВО в ноябре будут освобождены от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений, связанных с реализацией права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.

