На Западе встревожены российским "оружием Франкенштейна" - 01.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251101/zapad-864141462.html
2025-11-01T21:16+0300
2025-11-01T21:16+0300
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский автономный подводный аппарат "Посейдон", предназначенный для скрытного передвижения под водой и атаки прибрежных инфраструктурных объектов врага, обладает фактически неограниченной дальностью плавания через океан, сообщается в публикации The Washington Post. "Способность пересекать океан практически без ограничений делает его своего рода 'оружием Франкенштейна'," — отмечает издание, ссылаясь на мнение эксперта Майкла Б. Петерсена. В статье подчеркивается, что "Посейдон", наряду с "Буревестником", воспринимается как "супероружие" России, способное поддерживать военный баланс с Западом. "Россия позиционирует 'Посейдон' как инструмент, изменяющий стратегические расклады и способный уничтожать объекты на вражеском побережье," — отмечается в статье. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что накануне, во вторник, Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что этот аппарат не имеет аналогов в мире, и его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
запад, владимир путин
ЗАПАД, Владимир Путин
21:16 01.11.2025
 
На Западе встревожены российским "оружием Франкенштейна"

WP: "Посейдон" обладает фактически неограниченной дальностью плавания через океан

© РИА Новости . Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Вид на Северный Ледовитый океан. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский автономный подводный аппарат "Посейдон", предназначенный для скрытного передвижения под водой и атаки прибрежных инфраструктурных объектов врага, обладает фактически неограниченной дальностью плавания через океан, сообщается в публикации The Washington Post.
"Способность пересекать океан практически без ограничений делает его своего рода 'оружием Франкенштейна'," — отмечает издание, ссылаясь на мнение эксперта Майкла Б. Петерсена.
ОАО Производственне объединение Севмаш в Северодвинске - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
В Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку "Хабаровск"
20:48
В статье подчеркивается, что "Посейдон", наряду с "Буревестником", воспринимается как "супероружие" России, способное поддерживать военный баланс с Западом.
"Россия позиционирует 'Посейдон' как инструмент, изменяющий стратегические расклады и способный уничтожать объекты на вражеском побережье," — отмечается в статье.
Президент России Владимир Путин в среду заявил, что накануне, во вторник, Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что этот аппарат не имеет аналогов в мире, и его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В Финляндии заявили, что Трамп отправил скрытое послание Путину
Вчера, 04:32
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАДВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала