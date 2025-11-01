https://1prime.ru/20251101/zapad-864141462.html
На Западе встревожены российским "оружием Франкенштейна"
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский автономный подводный аппарат "Посейдон", предназначенный для скрытного передвижения под водой и атаки прибрежных инфраструктурных объектов врага, обладает фактически неограниченной дальностью плавания через океан, сообщается в публикации The Washington Post. "Способность пересекать океан практически без ограничений делает его своего рода 'оружием Франкенштейна'," — отмечает издание, ссылаясь на мнение эксперта Майкла Б. Петерсена. В статье подчеркивается, что "Посейдон", наряду с "Буревестником", воспринимается как "супероружие" России, способное поддерживать военный баланс с Западом. "Россия позиционирует 'Посейдон' как инструмент, изменяющий стратегические расклады и способный уничтожать объекты на вражеском побережье," — отмечается в статье. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что накануне, во вторник, Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон", оснащенного ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что этот аппарат не имеет аналогов в мире, и его мощность значительно превосходит показатели ракеты "Сармат".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
