СМИ сообщили о заговоре против Зеленского

СМИ сообщили о заговоре против Зеленского

2025-11-01T07:05+0300

МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинская оппозиция планирует предъявить Владимиру Зеленскому обвинения в дестабилизации безопасности страны на фоне его неудачной энергетической стратегии, сообщает журнал Politico, ссылаясь на источник."Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления", — приводит издание его слова. В публикации также подчеркивается, что президент Украины уже часто подвергался критике за свои решения. В частности, бывший президент Украины Петр Порошенко* обвинял его в стремлении к "ползучему авторитаризму" и желании "устранить любого конкурента с политической арены". С 10 октября в Киеве и нескольких украинских регионах начались длительные перебои с подачей электричества. Власти сообщили о повреждениях в инфраструктуре энерго- и коммунальных сетей. Министр энергетики страны Светлана Гринчук описала ситуацию как чрезвычайно сложную. К 11 октября проблему удалось частично решить, однако с 13 октября вновь пришлось вводить аварийные отключения электричества.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

