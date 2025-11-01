СМИ сообщили о заговоре против Зеленского
Politico: украинская оппозиция хочет обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. Украинская оппозиция планирует предъявить Владимиру Зеленскому обвинения в дестабилизации безопасности страны на фоне его неудачной энергетической стратегии, сообщает журнал Politico, ссылаясь на источник.
"Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления", — приводит издание его слова.
В публикации также подчеркивается, что президент Украины уже часто подвергался критике за свои решения. В частности, бывший президент Украины Петр Порошенко* обвинял его в стремлении к "ползучему авторитаризму" и желании "устранить любого конкурента с политической арены".
С 10 октября в Киеве и нескольких украинских регионах начались длительные перебои с подачей электричества. Власти сообщили о повреждениях в инфраструктуре энерго- и коммунальных сетей. Министр энергетики страны Светлана Гринчук описала ситуацию как чрезвычайно сложную. К 11 октября проблему удалось частично решить, однако с 13 октября вновь пришлось вводить аварийные отключения электричества.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму