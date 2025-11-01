https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864123827.html

"Жизни ему не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России

"Жизни ему не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России - 01.11.2025, ПРАЙМ

"Жизни ему не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России

Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до тех пор, пока ЕС не предоставит ему замороженные российские активы, считает основатель файлообменных... | 01.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до тех пор, пока ЕС не предоставит ему замороженные российские активы, считает основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком. Он написал об этом в соцсети X."Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение. Это лишь показывает, что он только беспокоится о деньгах, жизни солдат ему не важны", — утверждает он.Бизнесмен призвал не передавать российские активы в распоряжение Зеленского.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.

