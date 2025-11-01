"Жизни ему не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
Дотком: Зеленский продолжит конфликт, пока ЕС не передаст ему российские активы
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до тех пор, пока ЕС не предоставит ему замороженные российские активы, считает основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком. Он написал об этом в соцсети X.
"Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение. Это лишь показывает, что он только беспокоится о деньгах, жизни солдат ему не важны", — утверждает он.
Бизнесмен призвал не передавать российские активы в распоряжение Зеленского.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.