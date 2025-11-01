Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве изменят единый срок внесения платы за ЖКУ - 01.11.2025
В Москве изменят единый срок внесения платы за ЖКУ
В Москве изменят единый срок внесения платы за ЖКУ - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Москве изменят единый срок внесения платы за ЖКУ
Оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в Москве будет производиться до 15 числа месяца, единый срок внесения платы будет изменен с 1 марта 2026 года,... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T14:34+0300
2025-11-01T14:34+0300
недвижимость
общество
москва
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864124738_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_644d2bf202b829a8781313b6cf513ab3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Оплата за жилое помещение и коммунальные услуги в Москве будет производиться до 15 числа месяца, единый срок внесения платы будет изменен с 1 марта 2026 года, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу. В настоящее время плата за жилое помещение и коммунальные услуги производится до 10 числа месяца. "Коллеги, вопрос не только в приведении в соответствие с федеральным законодательством. Норма очень важная. В Думу, я уверен, многим из вас неоднократно поступали обращения, связанные с тем, что жителям неудобно (вносить плату до 10 числа - ред.). Кто-то еще не получил зарплату, кому-то не пришел аванс. Мы даем лишние пять дней всем москвичам для того, чтобы оплачивать коммунальные и жилищно-коммунальные услуги. Пять дней - это тоже важно. В житейских вопросах каждый день может сыграть свою полезную роль", - сказал в ходе заседания редактор проекта, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, в данном случае также исключается возможность установления иного срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
москва
2025
недвижимость, общество , москва, дума
Недвижимость, Общество , МОСКВА, Дума
14:34 01.11.2025
 
В Москве изменят единый срок внесения платы за ЖКУ

В Москве с 1 марта изменится единый срок внесения платы за ЖКУ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
