https://1prime.ru/20251101/zoloto-864109945.html
"Нужно для другого". Когда Россия вернется к росту золотого запаса
"Нужно для другого". Когда Россия вернется к росту золотого запаса - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Нужно для другого". Когда Россия вернется к росту золотого запаса
Согласно статистике Банка России, последние пять лет золотой запас страны составляет порядка 2300 тонн. Почему он не увеличивается, несмотря на пополнение... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T02:02+0300
2025-11-01T02:02+0300
2025-11-01T02:02+0300
лазарь бадалов
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Согласно статистике Банка России, последние пять лет золотой запас страны составляет порядка 2300 тонн. Почему он не увеличивается, несмотря на пополнение резервов, и когда вес золотой кубышки действительно начнет расти, агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Активный рост золотого запаса наблюдался с 2015 по 2020 годы. За это время он увеличился примерно в два раза, но с 2020 года рост замедлился. Сейчас показатель закрепился в районе 75 миллионов тройских унций и все равно считается рекордным. По запасам золота мы находимся на пятом месте в мире."Но золото не только копят, но и тратят. Так, в начале этого года Банк России продавал часть золота, чтобы направить его на чеканку золотых монет. Так поступают, чтобы получить доход, потому что монеты стоят дороже, чем чистое золото, следовательно, ЦБ направляет часть золота на изготовление монет, а затем на вырученные деньги покупает опять золото в слитках, чтобы восполнить золотой запас страны", - пояснил экономист.В России существует вся цепочка участников такого процесса, от золотодобытчиков до монетного двора. Поэтому расчеты проводятся в рублях, санкции на это повлиять не могут. Таким образом, последние покупки золота со стороны ЦБ — это не увеличение золотого запаса, а восполнение ранее реализованного, добавил он.К накоплению золотовалютных резервов Банк России намерен вернуться, начиная с 2027 года.Что касается роста стоимости золотых резервов, то он вызван не рекордными покупками, а резким ростом стоимости золота. По данным на середину октября 2025 года, с начала года оно подорожало почти на 65%. Это можно назвать очень выгодным вложениям, ведь золото покупают на длительный период.А если его хранить в собственных хранилищах внутри страны, тогда это еще защита от санкций, конфискации и прочих недружественных шагов других стран, заключил Бадалов.
https://1prime.ru/20251030/zoloto-864061484.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лазарь бадалов, финансы, банки
Лазарь Бадалов, Финансы, Банки
"Нужно для другого". Когда Россия вернется к росту золотого запаса
Эксперт Бадалов: Россия покупает золота для восполнения запасов
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Согласно статистике Банка России, последние пять лет золотой запас страны составляет порядка 2300 тонн. Почему он не увеличивается, несмотря на пополнение резервов, и когда вес золотой кубышки действительно начнет расти, агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Активный рост золотого запаса наблюдался с 2015 по 2020 годы. За это время он увеличился примерно в два раза, но с 2020 года рост замедлился. Сейчас показатель закрепился в районе 75 миллионов тройских унций и все равно считается рекордным. По запасам золота мы находимся на пятом месте в мире.
"Но золото не только копят, но и тратят. Так, в начале этого года Банк России продавал часть золота, чтобы направить его на чеканку золотых монет. Так поступают, чтобы получить доход, потому что монеты стоят дороже, чем чистое золото, следовательно, ЦБ направляет часть золота на изготовление монет, а затем на вырученные деньги покупает опять золото в слитках, чтобы восполнить золотой запас страны", - пояснил экономист.
Россияне вошли в пятерку основных покупателей золота в мире
В России существует вся цепочка участников такого процесса, от золотодобытчиков до монетного двора. Поэтому расчеты проводятся в рублях, санкции на это повлиять не могут. Таким образом, последние покупки золота со стороны ЦБ — это не увеличение золотого запаса, а восполнение ранее реализованного, добавил он.
К накоплению золотовалютных резервов Банк России намерен вернуться, начиная с 2027 года.
Что касается роста стоимости золотых резервов, то он вызван не рекордными покупками, а резким ростом стоимости золота. По данным на середину октября 2025 года, с начала года оно подорожало почти на 65%. Это можно назвать очень выгодным вложениям, ведь золото покупают на длительный период.
А если его хранить в собственных хранилищах внутри страны, тогда это еще защита от санкций, конфискации и прочих недружественных шагов других стран, заключил Бадалов.