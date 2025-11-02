https://1prime.ru/20251102/aeroporty-864147537.html

В аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга, Пензы и Уфы сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах. "Аэропорт Оренбурга, Пензы и Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Оренбург.

