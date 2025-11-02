https://1prime.ru/20251102/aeroporty-864151266.html

В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты

В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты - 02.11.2025, ПРАЙМ

В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты, сообщила Росавиация.

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих четырех аэропортах. "Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

