В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты
2025-11-02T10:28+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих четырех аэропортах. "Аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
