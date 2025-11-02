https://1prime.ru/20251102/aeroporty-864159376.html

Московские аэропорты создали запасы антиобледенительной жидкости к зиме

Московские аэропорты создали запасы антиобледенительной жидкости к зиме - 02.11.2025, ПРАЙМ

Московские аэропорты создали запасы антиобледенительной жидкости к зиме

Московские аэропорты создали необходимые запасы противообледенительной жидкости к зиме, ведётся обработка самолетов, сообщили РИА Новости в "Домодедово" и... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T14:52+0300

2025-11-02T14:52+0300

2025-11-02T14:52+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

аэропорт домодедово

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864159239_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_dc70a585b9b95baa5a0bcb7eb4831fc4.jpg

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Московские аэропорты создали необходимые запасы противообледенительной жидкости к зиме, ведётся обработка самолетов, сообщили РИА Новости в "Домодедово" и "Шереметьево". "Антиобледенительную обработку воздушных судов начали в международном аэропорту "Шереметьево", — сообщили в авиагавани.Собеседник агентства рассказал, по каким параметрам определяется, когда начинают обрабатывать антиобледенительной жидкостью самолеты в "Шереметьево"."В том случае, если на крыле, воздушных винтах, поверхностях управления, воздухозаборниках двигателей или других критических поверхностях присутствует или налип лёд, снег, слякоть или ледяной налёт", - пояснили в аэропорту."Шереметьево" имеет достаточно запасов антиобледенительной жидкости в аэропорту на зимний сезон."Дополнительно в МАШ поддерживается неснижаемый запас для гарантированного обеспечения", - сказали в аэропорту."Единичные случаи обработки самолётов в аэропорту "Домодедово" были в конце сентября", - сообщили в авиагавани.Обычно, рассказали там, самолёты обрабатываются с сентября по май, но редкие обработки производятся в летний период, критерием служит образование снежно ледяных отложений на поверхности крыла стабилизатора из-за переохлажденного топлива.К зиме столичные аэропорты подготовились."Аэропорт создал необходимый запас противообледенительных жидкостей, который составляет максимальный расход за десять суток. На данный монет на складе находится более 730 тонн разного вида противообледенительных жидкостей", - сказали в "Домодедово".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово