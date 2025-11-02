Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе предупредили Европу об опасности схемы с активами России - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/aktivy-864169548.html
На Западе предупредили Европу об опасности схемы с активами России
На Западе предупредили Европу об опасности схемы с активами России - 02.11.2025, ПРАЙМ
На Западе предупредили Европу об опасности схемы с активами России
Изъятие российских активов в случае реализации "репарационного кредита" приведет к разрушительным последствиям для Европы, предупреждает издание Strategic... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T22:57+0300
2025-11-02T22:57+0300
в мире
европа
украина
москва
россия
урсула фон дер ляйен
welt am sonntag
ес
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Изъятие российских активов в случае реализации "репарационного кредита" приведет к разрушительным последствиям для Европы, предупреждает издание Strategic Culture."Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу", — говорится в публикации.Авторы подчеркивают, что единственный способ для Европы защитить интересы налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и заставить Москву согласиться на выплату репараций. Однако, как отмечается в статье, подобный сценарий "абсурден от начала и до конца".По мнению экспертов, Россия сохраняет преимущество в военной сфере, и если Киев продолжит отказываться от переговоров, последствия для Украины окажутся разрушительными.Издание отмечает, что изъятие российских активов станет провалом не только экономическим, но и политическим: Европа рискует навсегда закрепить за собой репутацию "вора и лицемера".Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти средства, уточнив, что возвращать долг Украина начнет только после того, как Россия выплатит "репарации".В Москве подобные инициативы не раз называли воровством, отмечая, что речь идет о посягательстве не только на частные, но и на государственные активы России.В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из "недружественных" стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно исключительно с разрешения правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251102/vsu-864169222.html
https://1prime.ru/20251102/ukraina--864168150.html
европа
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_155:0:1975:1365_1920x0_80_0_0_41f9e9545765b2f786df1beee38539ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, европа, украина, москва, россия, урсула фон дер ляйен, welt am sonntag, ес, банк россия
В мире, ЕВРОПА, УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Welt am Sonntag, ЕС, банк Россия
22:57 02.11.2025
 
На Западе предупредили Европу об опасности схемы с активами России

Strategic Culture: схема с замороженными активами России обернется катастрофой для ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Изъятие российских активов в случае реализации "репарационного кредита" приведет к разрушительным последствиям для Европы, предупреждает издание Strategic Culture.
"Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу", — говорится в публикации.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Преступная группировка". Журналист раскрыл попытки Киева скрыть потери ВСУ
22:50
Авторы подчеркивают, что единственный способ для Европы защитить интересы налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и заставить Москву согласиться на выплату репараций. Однако, как отмечается в статье, подобный сценарий "абсурден от начала и до конца".
По мнению экспертов, Россия сохраняет преимущество в военной сфере, и если Киев продолжит отказываться от переговоров, последствия для Украины окажутся разрушительными.
Издание отмечает, что изъятие российских активов станет провалом не только экономическим, но и политическим: Европа рискует навсегда закрепить за собой репутацию "вора и лицемера".

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти средства, уточнив, что возвращать долг Украина начнет только после того, как Россия выплатит "репарации".
В Москве подобные инициативы не раз называли воровством, отмечая, что речь идет о посягательстве не только на частные, но и на государственные активы России.
В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из "недружественных" стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно исключительно с разрешения правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Украину заподозрили в "атаках" на страны Евросоюза, сообщили СМИ
22:26
 
В миреЕВРОПАУКРАИНАМОСКВАРОССИЯУрсула фон дер ЛяйенWelt am SonntagЕСбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала