На Западе предупредили Европу об опасности схемы с активами России
Strategic Culture: схема с замороженными активами России обернется катастрофой для ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Изъятие российских активов в случае реализации "репарационного кредита" приведет к разрушительным последствиям для Европы, предупреждает издание Strategic Culture.
"Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу", — говорится в публикации.
Авторы подчеркивают, что единственный способ для Европы защитить интересы налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и заставить Москву согласиться на выплату репараций. Однако, как отмечается в статье, подобный сценарий "абсурден от начала и до конца".
Издание отмечает, что изъятие российских активов станет провалом не только экономическим, но и политическим: Европа рискует навсегда закрепить за собой репутацию "вора и лицемера".
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти средства, уточнив, что возвращать долг Украина начнет только после того, как Россия выплатит "репарации".
В Москве подобные инициативы не раз называли воровством, отмечая, что речь идет о посягательстве не только на частные, но и на государственные активы России.
В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из "недружественных" стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно исключительно с разрешения правительственной комиссии.