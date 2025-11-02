https://1prime.ru/20251102/aktivy-864169548.html

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Изъятие российских активов в случае реализации "репарационного кредита" приведет к разрушительным последствиям для Европы, предупреждает издание Strategic Culture."Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу", — говорится в публикации.Авторы подчеркивают, что единственный способ для Европы защитить интересы налогоплательщиков — добиться поражения России на поле боя и заставить Москву согласиться на выплату репараций. Однако, как отмечается в статье, подобный сценарий "абсурден от начала и до конца".По мнению экспертов, Россия сохраняет преимущество в военной сфере, и если Киев продолжит отказываться от переговоров, последствия для Украины окажутся разрушительными.Издание отмечает, что изъятие российских активов станет провалом не только экономическим, но и политическим: Европа рискует навсегда закрепить за собой репутацию "вора и лицемера".Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно в клиринговой системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщала, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти средства, уточнив, что возвращать долг Украина начнет только после того, как Россия выплатит "репарации".В Москве подобные инициативы не раз называли воровством, отмечая, что речь идет о посягательстве не только на частные, но и на государственные активы России.В ответ Россия ввела зеркальные меры: средства инвесторов из "недружественных" стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно исключительно с разрешения правительственной комиссии.

