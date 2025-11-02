Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода - 02.11.2025, ПРАЙМ
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода
происшествия
финансы
россия
свердловская область
рф
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и Сергея Минибаева по делу мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции. "Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, он обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей, уточнили в инстанции. "В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано. Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря", – заключили в пресс-службе. По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.
свердловская область
рф
13:19 02.11.2025
 
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и Сергея Минибаева по делу мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, он обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей, уточнили в инстанции.
"В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано. Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря", – заключили в пресс-службе.
По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.
 
