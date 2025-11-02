https://1prime.ru/20251102/arest-864157703.html
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода - 02.11.2025, ПРАЙМ
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода
Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T13:19+0300
2025-11-02T13:19+0300
2025-11-02T13:19+0300
происшествия
финансы
россия
свердловская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925553_0:102:3283:1948_1920x0_80_0_0_ec0d27af92704887a09063469bfc98d8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и Сергея Минибаева по делу мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции. "Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, он обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей, уточнили в инстанции. "В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано. Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря", – заключили в пресс-службе. По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.
свердловская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925553_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_3cc599fc4b19e5479879c62c491941b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, свердловская область, рф
Происшествия, Финансы, РОССИЯ, Свердловская область, РФ
Суд избрал меру пресечения экс-замдиректора Серовского механического завода
Двух экс-замдиректора Серовского механического завода отправили под домашний арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – ПРАЙМ. Серовский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест бывших заместителей гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергея Гусманова и Сергея Минибаева по делу мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
"Серовский районный суд избрал меру пресечения заместителям гендиректора АО "Серовский механический завод" Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, он обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой, в особо крупном размере – ред.)", – говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более миллиона рублей, уточнили в инстанции.
"В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано. Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря", – заключили в пресс-службе.
По данным с сайта предприятия, АО "Серовский механический завод" является лидером в стране по производству бурового и противоаварийного инструмента для геологоразведочных работ.