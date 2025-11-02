Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия будет участвовать в сертификации самолета "Освей" - 02.11.2025
Белоруссия будет участвовать в сертификации самолета "Освей"
Белоруссия будет участвовать в сертификации самолета "Освей" - 02.11.2025, ПРАЙМ
Белоруссия будет участвовать в сертификации самолета "Освей"
Белоруссия будет участвовать во всех работах, связанных с сертификацией белорусско-российского самолета "Освей", сообщил директор департамента по авиации... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T18:27+0300
2025-11-02T18:27+0300
бизнес
россия
белоруссия
рф
минск
антон алиханов
росавиация
иннопром
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/27/841002748_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dc724f82d04d35396a9e06e3bf998ec4.jpg
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия будет участвовать во всех работах, связанных с сертификацией белорусско-российского самолета "Освей", сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб. "В части, касающейся своей компетенции, будем активно участвовать уже во всех испытаниях, сертификационных работах. Но все равно, эта вся работа будет проходить, по договоренности, на территории и предприятиях РФ. Стояла задача – 2026-2027 год, но из-за соответствующей системы сложностей, я думаю, будет 2027-2028 год", - сказал Голуб телеканалу ОНТ. Он заверил, что все, что касается компетенций Белоруссии по данному проекту, будет выполнено. Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в Росавиацию и Авиарегистр РФ, сообщили в российском ведомстве 1 ноября. Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год. В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и РФ подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета. Облик российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" впервые представили публике в конце сентября текущего года на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске. В июне 2025 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации. Росавиация сообщала, что сертификация российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 годы. Вместе с тем до этого председатель Госкомвоенпрома Белоруссии заявлял, что в 2026 году планируется создать опытный образец легкого многоцелевого самолета в рамках белорусско-российского проекта "Освей" и провести первые испытания.
бизнес, россия, белоруссия, рф, минск, антон алиханов, росавиация, иннопром
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, МИНСК, Антон Алиханов, Росавиация, Иннопром
18:27 02.11.2025
 
18:27 02.11.2025

Белоруссия будет участвовать в сертификации самолета "Освей"

Белоруссия будет участвовать в сертификации белорусско-российского самолета "Освей"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Государственный флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия будет участвовать во всех работах, связанных с сертификацией белорусско-российского самолета "Освей", сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб.
"В части, касающейся своей компетенции, будем активно участвовать уже во всех испытаниях, сертификационных работах. Но все равно, эта вся работа будет проходить, по договоренности, на территории и предприятиях РФ. Стояла задача – 2026-2027 год, но из-за соответствующей системы сложностей, я думаю, будет 2027-2028 год", - сказал Голуб телеканалу ОНТ.
Он заверил, что все, что касается компетенций Белоруссии по данному проекту, будет выполнено.
Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета "Освей" с российскими двигателями ВК-800 подана в Росавиацию и Авиарегистр РФ, сообщили в российском ведомстве 1 ноября. Получение сертификата типа ВС запланировано на 2029 год.
В июле 2023 года в рамках выставки "Иннопром" в России Белоруссия и РФ подписали комплексную межведомственную программу по сотрудничеству в области авиастроения. Также были достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета, соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название "Освей". Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщал, что в 2026 году планируется создать опытный образец белорусско-российского самолета.
Облик российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" впервые представили публике в конце сентября текущего года на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске.
В июне 2025 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщал, что Россия ждет положительного заключения от белорусских партнеров по самолету "Освей", чтобы продолжить разработку рабочей конструкторской документации.
Росавиация сообщала, что сертификация российско-белорусского двухмоторного легкого самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 годы. Вместе с тем до этого председатель Госкомвоенпрома Белоруссии заявлял, что в 2026 году планируется создать опытный образец легкого многоцелевого самолета в рамках белорусско-российского проекта "Освей" и провести первые испытания.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии
30 октября, 08:50
 
