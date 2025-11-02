https://1prime.ru/20251102/belorussiya-864167801.html
Белоруссия работает над снятием ограничения по интернету в России
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия работает с российской стороной над снятием ограничения по мобильному интернету для белорусов в РФ, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач. "Мы проводим работу с регулятором России и надеемся, что сможем выработать решение, чтобы максимально быстро снять этого ограничение", - сказал замминистра телеканалу СТВ. С 6 октября 2025 года российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. Он отметил, что введение Россией ограничения было неожиданным для белорусского Минсвязи. "Решение принимали органы, ответственные за национальную безопасность. Интернет приносит пользу, но современные технологии могут нанести и вред. Сейчас часто используют устройства с сим-картами для управления беспилотниками. Российской стороной из соображений безопасности было принято решение об ограничении", - пояснил Ткач. Он напомнил, что при въезде в Россию голосовая мобильная связь полностью сохраняется, но на 24 часа ставится "фильтр", который блокирует доступ к услуге передаче данных. "Это много, особенно если человек приезжает всего на сутки", - сказал Ткач. Он отметил, что, с одной стороны, путешественник может позвонить родственникам и сказать, что все в хорошо, но, с другой стороны, быть оторванным от интернет и соцсетей - это уже испытание для человека, ведь сейчас люди привыкли быть в информационном пространстве постоянно.
