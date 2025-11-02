https://1prime.ru/20251102/belorussiya-864167801.html

Белоруссия работает над снятием ограничения по интернету в России

Белоруссия работает над снятием ограничения по интернету в России - 02.11.2025, ПРАЙМ

Белоруссия работает над снятием ограничения по интернету в России

Белоруссия работает с российской стороной над снятием ограничения по мобильному интернету для белорусов в РФ, сообщил первый заместитель министра связи и... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T22:03+0300

2025-11-02T22:03+0300

2025-11-02T22:03+0300

политика

технологии

бизнес

россия

белоруссия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861261312_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f4db51c319345632f90e48b47a8bf847.jpg

МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Белоруссия работает с российской стороной над снятием ограничения по мобильному интернету для белорусов в РФ, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач. "Мы проводим работу с регулятором России и надеемся, что сможем выработать решение, чтобы максимально быстро снять этого ограничение", - сказал замминистра телеканалу СТВ. С 6 октября 2025 года российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается. Он отметил, что введение Россией ограничения было неожиданным для белорусского Минсвязи. "Решение принимали органы, ответственные за национальную безопасность. Интернет приносит пользу, но современные технологии могут нанести и вред. Сейчас часто используют устройства с сим-картами для управления беспилотниками. Российской стороной из соображений безопасности было принято решение об ограничении", - пояснил Ткач. Он напомнил, что при въезде в Россию голосовая мобильная связь полностью сохраняется, но на 24 часа ставится "фильтр", который блокирует доступ к услуге передаче данных. "Это много, особенно если человек приезжает всего на сутки", - сказал Ткач. Он отметил, что, с одной стороны, путешественник может позвонить родственникам и сказать, что все в хорошо, но, с другой стороны, быть оторванным от интернет и соцсетей - это уже испытание для человека, ведь сейчас люди привыкли быть в информационном пространстве постоянно.

https://1prime.ru/20251026/zagranpasport-863947919.html

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, белоруссия, рф