Глава Нацбанка Белоруссии не видит причин менять ставку рефинансирования - 02.11.2025
Глава Нацбанка Белоруссии не видит причин менять ставку рефинансирования
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Глава Нацбанка Белоруссии Роман Головченко заявил, что не видит причин изменять ставку рефинансирования до конца года. "Я считаю, что данный уровень является оптимальным для нашей страны", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1". Он подчеркнул, что ставка – это один из ключевых инструментов управления денежно-кредитной политикой. "Все центральные банки используют этот инструмент, если появляются те или иные негативные тенденции", - пояснил Головченко. По его словам, в настоящий момент белорусский регулятор не видит тех причин, которые бы заставили всерьез думать об изменении ставки. "Она в первую очередь используется для того, чтобы влиять на инфляционные процессы. Но на сегодняшний день, даже видя, что инфляция немного превышает целевой порог, мы объективно понимаем, что вклад именно монетарного компонента в это невысок. Поэтому сейчас специалисты Нацбанка не видят необходимости какие-то резкие движения совершать в отношении ставки", - сказал Головченко. Он высказал свое мнение, что "спред в 2-3% между уровнем инфляции и ставкой является оптимальным". "Такое у нас есть на сегодняшний день. Поэтому пока, как я уже сказал, острых причин для того, чтобы задействовать этот инструмент, не видим. У Национального банка есть большое количество других инструментов, которые можно использовать для управления теми или иными вопросами денежной политики, не задействуя рычаг в виде ставки рефинансирования", - подчеркнул Головченко. Национальный банк Белоруссии впервые с 2023 года решил повысить с 25 июня ставку рефинансирования с 9,5% до 9,75% годовых.
22:53 02.11.2025
 
Глава Нацбанка Белоруссии не видит причин менять ставку рефинансирования

Головченко: Нацбанк Белоруссии не видит причин менять ставку рефинансирования

Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Флаг Белоруссии. Архивное фото
© flickr.com / ermakov
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Глава Нацбанка Белоруссии Роман Головченко заявил, что не видит причин изменять ставку рефинансирования до конца года.
"Я считаю, что данный уровень является оптимальным для нашей страны", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он подчеркнул, что ставка – это один из ключевых инструментов управления денежно-кредитной политикой. "Все центральные банки используют этот инструмент, если появляются те или иные негативные тенденции", - пояснил Головченко. По его словам, в настоящий момент белорусский регулятор не видит тех причин, которые бы заставили всерьез думать об изменении ставки.
"Она в первую очередь используется для того, чтобы влиять на инфляционные процессы. Но на сегодняшний день, даже видя, что инфляция немного превышает целевой порог, мы объективно понимаем, что вклад именно монетарного компонента в это невысок. Поэтому сейчас специалисты Нацбанка не видят необходимости какие-то резкие движения совершать в отношении ставки", - сказал Головченко.
Он высказал свое мнение, что "спред в 2-3% между уровнем инфляции и ставкой является оптимальным". "Такое у нас есть на сегодняшний день. Поэтому пока, как я уже сказал, острых причин для того, чтобы задействовать этот инструмент, не видим. У Национального банка есть большое количество других инструментов, которые можно использовать для управления теми или иными вопросами денежной политики, не задействуя рычаг в виде ставки рефинансирования", - подчеркнул Головченко.
Национальный банк Белоруссии впервые с 2023 года решил повысить с 25 июня ставку рефинансирования с 9,5% до 9,75% годовых.
