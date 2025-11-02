https://1prime.ru/20251102/belorussiya-864169969.html

МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией

МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией - 02.11.2025, ПРАЙМ

МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T23:09+0300

2025-11-02T23:09+0300

2025-11-02T23:09+0300

бизнес

мировая экономика

белоруссия

литва

вильнюс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863970436_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_a6cc3ac782b92ab1c98d04b0ee41a443.jpg

МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей степени навредит самой Литве. "Это на их совести будет. Уверен, это еще больнее ударит по ним", - сказал министр телеканалу "Беларусь 1", комментируя угрозы Литвы закрыть пропуск транспорта через границу с Белоруссией на более длительный срок. Он подчеркнул, что с Белоруссией "все пространство до Филиппин". "С ними (с Литвой – ред.) - совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза эти страны, наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом… Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны (будут – ред.). То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью", - добавил Рыженков. Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.

https://1prime.ru/20251102/belorussiya-864169374.html

белоруссия

литва

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, белоруссия, литва, вильнюс