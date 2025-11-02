Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией
МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией
МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией
бизнес
мировая экономика
белоруссия
литва
вильнюс
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей степени навредит самой Литве. "Это на их совести будет. Уверен, это еще больнее ударит по ним", - сказал министр телеканалу "Беларусь 1", комментируя угрозы Литвы закрыть пропуск транспорта через границу с Белоруссией на более длительный срок. Он подчеркнул, что с Белоруссией "все пространство до Филиппин". "С ними (с Литвой – ред.) - совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза эти страны, наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом… Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны (будут – ред.). То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью", - добавил Рыженков. Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
белоруссия
литва
вильнюс
бизнес, мировая экономика, белоруссия, литва, вильнюс
Бизнес, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, Вильнюс
23:09 02.11.2025
 
МИД Белоруссии оценил, кому навредит долгое закрытие границы с Белоруссией

Рыженков: долгое закрытие границы с Литвой навредит в большей степени Вильнюсу

© РИА Новости . Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Белоруссию
Стела на въезде в Белоруссию. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что долгое закрытие Вильнюсом пропуска автотранспорта через белорусско-литовскую границу в большей степени навредит самой Литве.
"Это на их совести будет. Уверен, это еще больнее ударит по ним", - сказал министр телеканалу "Беларусь 1", комментируя угрозы Литвы закрыть пропуск транспорта через границу с Белоруссией на более длительный срок.
Он подчеркнул, что с Белоруссией "все пространство до Филиппин".
"С ними (с Литвой – ред.) - совершенно маленький клочок земли под названием Европейский союз… Для всего Европейского союза эти страны, наши балтийские соседи, являются тупиковым элементом… Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны (будут – ред.). То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью", - добавил Рыженков.
Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Глава Нацбанка Белоруссии не видит причин менять ставку рефинансирования
Вчера, 22:53
 
