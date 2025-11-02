Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Геленджике дом получил повреждения при атаке БПЛА - 02.11.2025
В Геленджике дом получил повреждения при атаке БПЛА
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в Геленджике, в одном из домов в СНТ выбиты стекла, поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
11:31 02.11.2025 (обновлено: 11:34 02.11.2025)
 
В Геленджике дом получил повреждения при атаке БПЛА

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в Геленджике, в одном из домов в СНТ выбиты стекла, поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы
