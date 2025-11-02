В Геленджике дом получил повреждения при атаке БПЛА

https://1prime.ru/20251102/bespilotnik-864153642.html
2025-11-02T11:31+0300
2025-11-02T11:31+0300
2025-11-02T11:34+0300
россия
геленджик
краснодарский край
происшествия
всу
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в Геленджике, в одном из домов в СНТ выбиты стекла, поврежден автомобиль, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В Геленджике обнаружили обломки беспилотников. Из-за падения БПЛА в ночь с 1 на 2 ноября в одном из домов в садовом товариществе "Строитель" выбиты стекла, также поврежден автомобиль. Пострадавших нет, на месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
