https://1prime.ru/20251102/bespilotniki-864154058.html
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников - 02.11.2025, ПРАЙМ
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников
Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T11:56+0300
2025-11-02T11:56+0300
2025-11-02T11:56+0300
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки БПЛА… Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна… В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш", - говорится в сообщении.Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе. На местах работают экстренные и специальные службы. Территория в селе Большой Утриш в Анапе оцеплена.
https://1prime.ru/20251102/bespilotnik-864153642.html
анапа
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b792f58a5bea7c45af7c4e19ff2e376b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, краснодарский край, всу
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, ВСУ
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников
Обломки БПЛА упали в пяти населенных пунктах Туапсинского округа