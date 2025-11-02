https://1prime.ru/20251102/bespilotniki-864154058.html

В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников

Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T11:56+0300

происшествия

россия

анапа

краснодарский край

всу

КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки БПЛА… Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна… В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш", - говорится в сообщении.Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе. На местах работают экстренные и специальные службы. Территория в селе Большой Утриш в Анапе оцеплена.

анапа

краснодарский край

россия, анапа, краснодарский край, всу