В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников - 02.11.2025, ПРАЙМ
Происшествия
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников
Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T11:56+0300
2025-11-02T11:56+0300
происшествия
россия
анапа
краснодарский край
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. &quot;В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки БПЛА… Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна… В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш&quot;, - говорится в сообщении.Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе. На местах работают экстренные и специальные службы. Территория в селе Большой Утриш в Анапе оцеплена.
анапа
краснодарский край
россия, анапа, краснодарский край, всу
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, ВСУ
11:56 02.11.2025
 
В Туапсе и Анапе обнаружили обломки беспилотников

Обломки БПЛА упали в пяти населенных пунктах Туапсинского округа

КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Обломки БПЛА обнаружили в пяти населенных пунктах Туапсинского округа и в селе Анапы, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа обнаружили обломки БПЛА… Фрагменты беспилотников упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В результате в некоторых квартирах и домах повреждены окна… В Анапе в ночь с 1 на 2 ноября обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш", - говорится в сообщении.

Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе. На местах работают экстренные и специальные службы. Территория в селе Большой Утриш в Анапе оцеплена.
В Геленджике дом получил повреждения при атаке БПЛА
11:31
 
ПроисшествияРОССИЯАНАПАКраснодарский крайВСУ
 
 
