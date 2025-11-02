Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В британском парламенте забили тревогу из-за "российской угрозы" - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/britaniya-864169082.html
В британском парламенте забили тревогу из-за "российской угрозы"
В британском парламенте забили тревогу из-за "российской угрозы" - 02.11.2025, ПРАЙМ
В британском парламенте забили тревогу из-за "российской угрозы"
Бывший глава вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон выступил с призывом увеличить военные расходы на фоне "российской угрозы", сообщает газета Express. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T22:47+0300
2025-11-02T22:47+0300
в мире
великобритания
украина
москва
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бывший глава вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон выступил с призывом увеличить военные расходы на фоне "российской угрозы", сообщает газета Express."Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать, в то время как НАТО, и Великобритания в частности, по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности", — заявил лорд Хоутон.Он назвал текущее состояние британского оборонного бюджета "ужасным" и подчеркнул, что без инвестиций невозможно достичь ни одной из ключевых целей — поддержки Украины, противодействия гибридным угрозам и интеграции вооруженных сил.Москва ранее неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у западных границ России. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но внимательно отслеживает действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864168467.html
https://1prime.ru/20251102/porazhenie-864168311.html
великобритания
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, великобритания, украина, москва, владимир путин, нато
В мире, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, НАТО
22:47 02.11.2025
 
В британском парламенте забили тревогу из-за "российской угрозы"

Хоутон: из-за "угрозы" России Британия должна сократить расходы на соцподдержку

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бывший глава вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон выступил с призывом увеличить военные расходы на фоне "российской угрозы", сообщает газета Express.
"Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать, в то время как НАТО, и Великобритания в частности, по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности", — заявил лорд Хоутон.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Сильно. Несокрушимо". В Раде осудили абсурдные решения Зеленского
22:32
Он назвал текущее состояние британского оборонного бюджета "ужасным" и подчеркнул, что без инвестиций невозможно достичь ни одной из ключевых целей — поддержки Украины, противодействия гибридным угрозам и интеграции вооруженных сил.
Москва ранее неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у западных границ России. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но внимательно отслеживает действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
На Западе сделали тяжелое признание о поражении Украины
22:30
 
В миреВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала