В британском парламенте забили тревогу из-за "российской угрозы"
Хоутон: из-за "угрозы" России Британия должна сократить расходы на соцподдержку
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Бывший глава вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон выступил с призывом увеличить военные расходы на фоне "российской угрозы", сообщает газета Express.
"Россия будет располагать мобилизованными вооруженными силами, огромным набором стратегических преимуществ, экономикой, адаптированной к вызовам, и окном возможностей действовать, в то время как НАТО, и Великобритания в частности, по-прежнему уделяют приоритетное внимание социальным пособиям, а не национальной безопасности", — заявил лорд Хоутон.
Он назвал текущее состояние британского оборонного бюджета "ужасным" и подчеркнул, что без инвестиций невозможно достичь ни одной из ключевых целей — поддержки Украины, противодействия гибридным угрозам и интеграции вооруженных сил.
Москва ранее неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у западных границ России. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но внимательно отслеживает действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, однако западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.