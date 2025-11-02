В порту "Кавказ" загорелся буксир

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Буксир загорелся в порту "Кавказ", проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. "Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту "Кавказ" произошло возгорание буксира. Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, НОВОРОССИЙСК, Новороссийский морской торговый порт
13:02 02.11.2025 (обновлено: 13:07 02.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Порт "Кавказ"
Порт "Кавказ". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Буксир загорелся в порту "Кавказ", проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту "Кавказ" произошло возгорание буксира. Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.
 
