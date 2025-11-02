https://1prime.ru/20251102/buksir-864157480.html
В порту "Кавказ" загорелся буксир
2025-11-02T13:02+0300
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Буксир загорелся в порту "Кавказ", проводится проверка, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. "Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту "Кавказ" произошло возгорание буксира. Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении.
