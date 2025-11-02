СМИ выступили с призывом к Западу после слов Путина о новом вооружении
Rebelión: заявления Путина о "Буревестнике" должны вернуть Западу рассудок
© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. После заявления Владимира Путина о "Буревестнике" западным политикам следует вернуться к трезвой оценке происходящего, пишет испанское издание Rebelión.
"Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине с намерением вызвать крах России из-за истощения, что позволило бы незаконно воспользоваться ее бесконечными ресурсами", — говорится в материале.
Автор подчеркивает, что западные государства обязаны руководствоваться "безропотным реализмом" в отношениях с Россией не только потому, что она обладает крупнейшим ядерным арсеналом, но и потому, что Москва располагает новой крылатой ракетой "Буревестник", аналогов которой нет у других держав.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. По его словам, аппарат уникален и значительно превосходит по мощности ракету "Сармат".
26 октября Путин также заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что ракета показала высокую способность обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Он подчеркнул, что "Буревестник" совершил полет на 14 тысяч километров, и это не предел возможностей новой разработки.