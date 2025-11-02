https://1prime.ru/20251102/burevestnik-864169733.html

СМИ выступили с призывом к Западу после слов Путина о новом вооружении

СМИ выступили с призывом к Западу после слов Путина о новом вооружении - 02.11.2025

СМИ выступили с призывом к Западу после слов Путина о новом вооружении

После заявления Владимира Путина о "Буревестнике" западным политикам следует вернуться к трезвой оценке происходящего, пишет испанское издание Rebelión. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T23:01+0300

2025-11-02T23:01+0300

2025-11-02T23:01+0300

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. После заявления Владимира Путина о "Буревестнике" западным политикам следует вернуться к трезвой оценке происходящего, пишет испанское издание Rebelión."Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине с намерением вызвать крах России из-за истощения, что позволило бы незаконно воспользоваться ее бесконечными ресурсами", — говорится в материале.Автор подчеркивает, что западные государства обязаны руководствоваться "безропотным реализмом" в отношениях с Россией не только потому, что она обладает крупнейшим ядерным арсеналом, но и потому, что Москва располагает новой крылатой ракетой "Буревестник", аналогов которой нет у других держав.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. По его словам, аппарат уникален и значительно превосходит по мощности ракету "Сармат".26 октября Путин также заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что ракета показала высокую способность обходить системы противовоздушной и противоракетной обороны.Он подчеркнул, что "Буревестник" совершил полет на 14 тысяч километров, и это не предел возможностей новой разработки.

