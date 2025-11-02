https://1prime.ru/20251102/chernyshenko-864148471.html
Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Китай
Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Китай - 02.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Китай
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент РИА Новости. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T08:08+0300
2025-11-02T08:08+0300
2025-11-02T09:03+0300
мировая экономика
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860303522_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_48b1e82e74a85faee1816dc8cc312645.jpg
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, зампред правительства в городе Нинбо примет участие в 29-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также в Ханчжоу у Чернышенко планируется посещение Чжэнцзянского университета.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860303522_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_b308e1352c2c074c8fc2e1636e79ed60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, дмитрий чернышенко
Мировая экономика, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Китай
Вице-премьер РФ Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Китай
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, зампред правительства в городе Нинбо примет участие в 29-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Также в Ханчжоу у Чернышенко планируется посещение Чжэнцзянского университета.