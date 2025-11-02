Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Китай

https://1prime.ru/20251102/chernyshenko-864148471.html

НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прилетел с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, зампред правительства в городе Нинбо примет участие в 29-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также в Ханчжоу у Чернышенко планируется посещение Чжэнцзянского университета.

