В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные - 02.11.2025
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные
2025-11-02T09:44+0300
2025-11-02T09:44+0300
происшествия
технологии
общество
россия
рф
мвд
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Полицейские пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан России, предполагаемый создатель и владелец сервиса задержан, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. &quot;Функционирование одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России… Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов&quot;, - сообщила Волк в Telegram-канале.Она рассказала, что деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей. "Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц. Зафиксированы факты использования Telegram-бота аферистами для дистанционных хищений денежных средств", - отметила Волк. Она добавила, что, по предварительной оценке, доходы от преступной деятельности варьировались от 13 до 16 миллионов рублей в месяц. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 272.1 УК РФ "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные". В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с изобличающей электронной перепиской, базами данных, информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование ресурса в одном из дата-центров. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт. Волк заключила, что функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено. В отношении организатора решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности иных крупных участников российского теневого рынка персональных данных.
технологии, общество , россия, рф, мвд
Происшествия, Технологии, Общество , РОССИЯ, РФ, МВД
09:44 02.11.2025
 
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Полицейские пресекли работу одного из крупнейших Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан России, предполагаемый создатель и владелец сервиса задержан, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Функционирование одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России… Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов", - сообщила Волк в Telegram-канале.

Она рассказала, что деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей.
"Невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц. Зафиксированы факты использования Telegram-бота аферистами для дистанционных хищений денежных средств", - отметила Волк.
Она добавила, что, по предварительной оценке, доходы от преступной деятельности варьировались от 13 до 16 миллионов рублей в месяц. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 272.1 УК РФ "Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные".
В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с изобличающей электронной перепиской, базами данных, информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование ресурса в одном из дата-центров. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.
Волк заключила, что функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено. В отношении организатора решается вопрос об избрании меры пресечения.
Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности иных крупных участников российского теневого рынка персональных данных.
 
