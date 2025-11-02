https://1prime.ru/20251102/dialog-864156360.html
Чернышенко рассказал об особенностях диалога Путина и Си Цзиньпина
Чернышенко рассказал об особенностях диалога Путина и Си Цзиньпина
2025-11-02T12:19+0300
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Диалог президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит системный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. "Их диалог носит системный, регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Чернышенко напомнил, что только в этом году главы государств провели две очные встречи, на которых поставили задачи по наращиванию торгово-экономического сотрудничества.
Чернышенко рассказал об особенностях диалога Путина и Си Цзиньпина
