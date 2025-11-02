https://1prime.ru/20251102/dior--864152643.html
Christian Dior зарегистрировала в России свой товарный знак до 2034 года
Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив | 02.11.2025, ПРАЙМ
бизнес
рф
christian dior
роспатент
dior
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, Christian Dior подала заявку 1 августа 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана французская компания "Кристиан Диор Кутюр". Товарный знак может использоваться в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров. Бутики люксового бренда Dior закрылись в России еще в 2022 году. Вице-президент Союза торговых центр (СТЦ) Наталия Кермедчиева отметила 3 апреля, что возобновления работы магазинов компании в РФ не будет минимум ближайшие 5-7 лет.
Бизнес, РФ, Christian Dior, Роспатент, Dior
