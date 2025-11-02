Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Christian Dior зарегистрировала в России свой товарный знак до 2034 года - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/dior--864152643.html
Christian Dior зарегистрировала в России свой товарный знак до 2034 года
Christian Dior зарегистрировала в России свой товарный знак до 2034 года - 02.11.2025, ПРАЙМ
Christian Dior зарегистрировала в России свой товарный знак до 2034 года
Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T11:00+0300
2025-11-02T11:00+0300
бизнес
рф
christian dior
роспатент
dior
https://cdnn.1prime.ru/img/83944/14/839441469_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_3fb8281cb0d216b119c8c8140b274429.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, Christian Dior подала заявку 1 августа 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана французская компания "Кристиан Диор Кутюр". Товарный знак может использоваться в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров. Бутики люксового бренда Dior закрылись в России еще в 2022 году. Вице-президент Союза торговых центр (СТЦ) Наталия Кермедчиева отметила 3 апреля, что возобновления работы магазинов компании в РФ не будет минимум ближайшие 5-7 лет.
https://1prime.ru/20251026/ashan-863936868.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83944/14/839441469_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_0a0a2af44cd76191e0173ff48639987f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, christian dior, роспатент, dior
Бизнес, РФ, Christian Dior, Роспатент, Dior
11:00 02.11.2025
 
Christian Dior зарегистрировала в России свой товарный знак до 2034 года

Ушедшая из РФ компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак до 2034 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкDior
Dior - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Dior. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Ушедшая из России французская компания в секторе товаров роскоши Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, Christian Dior подала заявку 1 августа 2024 года. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана французская компания "Кристиан Диор Кутюр".
Товарный знак может использоваться в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.
Бутики люксового бренда Dior закрылись в России еще в 2022 году. Вице-президент Союза торговых центр (СТЦ) Наталия Кермедчиева отметила 3 апреля, что возобновления работы магазинов компании в РФ не будет минимум ближайшие 5-7 лет.
Работа гипермаркета Ашан - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
"Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак
26 октября, 02:42
 
БизнесРФChristian DiorРоспатентDior
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала