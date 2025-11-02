https://1prime.ru/20251102/dnr-864158851.html
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Подконтрольная ВСУ часть Донецкой Народной Республики полностью обесточена, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. "Вся Донецкая область (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.) обесточена… В национальной электросети начались аварийные отключения. Специалисты уже занимаются решением проблемы", - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
