У США нет системы ПРО, способной защитить от "Буревестника", заявил Риттер - 02.11.2025
У США нет системы ПРО, способной защитить от "Буревестника", заявил Риттер
У США нет системы ПРО, способной защитить от "Буревестника", заявил Риттер - 02.11.2025, ПРАЙМ
У США нет системы ПРО, способной защитить от "Буревестника", заявил Риттер
Соединенные Штаты не обладают системой противоракетной обороны, которая бы могла отразить удар ракеты "Буревестник", таким мнением в интервью с РИА Новости... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T04:00+0300
2025-11-02T04:23+0300
энергетика
технологии
мировая экономика
рф
сша
скотт риттер
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864144252.jpg?1762046593
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не обладают системой противоракетной обороны, которая бы могла отразить удар ракеты "Буревестник", таким мнением в интервью с РИА Новости поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер. "Чтобы защититься от "Буревестника", США пришлось бы построить совершенно иную систему ПРО с покрытием в 360 градусов, что касается защиты американской территории. У нас нет продуманной концепции такой системы и средств ее построить", - сказал собеседник агентства. Как отметил Риттер, "Буревестник" может маневрировать в полете, что позволит ему обходить средства ПРО. В свою очередь подводный аппарат "Посейдон" запускается из-под воды, что также осложнит его перехват, считает бывший разведчик. По его словам, это всё подрывает саму суть системы "Золотой купол". Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
рф
сша
технологии, мировая экономика, рф, сша, скотт риттер, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, федеральное собрание
Энергетика, Технологии, Мировая экономика, РФ, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВС РФ, Федеральное собрание
04:00 02.11.2025 (обновлено: 04:23 02.11.2025)
 
У США нет системы ПРО, способной защитить от "Буревестника", заявил Риттер

Риттер: США не имеют системы ПРО, способной отразить удар «Буревестника»

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не обладают системой противоракетной обороны, которая бы могла отразить удар ракеты "Буревестник", таким мнением в интервью с РИА Новости поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Чтобы защититься от "Буревестника", США пришлось бы построить совершенно иную систему ПРО с покрытием в 360 градусов, что касается защиты американской территории. У нас нет продуманной концепции такой системы и средств ее построить", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Риттер, "Буревестник" может маневрировать в полете, что позволит ему обходить средства ПРО. В свою очередь подводный аппарат "Посейдон" запускается из-под воды, что также осложнит его перехват, считает бывший разведчик. По его словам, это всё подрывает саму суть системы "Золотой купол".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
 
Энергетика Технологии Мировая экономика РФ США Скотт Риттер Владимир Путин Валерий Герасимов ВС РФ Федеральное собрание
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
