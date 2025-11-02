Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Южно-Курильске восстановили электроснабжение после циклона
происшествия
Происшествия
11:02 02.11.2025 (обновлено: 11:03 02.11.2025)
 
В Южно-Курильске восстановили электроснабжение после циклона

В Южно-Курильске восстановили электроснабжение после повреждения ЛЭП во время циклона

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Линия электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Мобильная бригада ремонтников завершила работы на поврежденных из-за усиления циклона ЛЭП в Южно-Курильске, электроснабжение возобновлено, информирует администрация муниципалитета.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. Все потребители подключены", – говорится в сообщении властей в Telegram-канале.

Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно отработали бригады мобильной ГТЭС.
По информации администрации Южно-Курильского района, одновременно идет работа над устранением повреждений домов, пострадавших от непогоды.
 
Происшествия
 
 
