В Южно-Курильске восстановили электроснабжение после циклона
В Южно-Курильске восстановили электроснабжение после циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Мобильная бригада ремонтников завершила работы на поврежденных из-за усиления циклона ЛЭП в Южно-Курильске, электроснабжение возобновлено, информирует администрация муниципалитета. "Аварийно-восстановительные работы завершены. Все потребители подключены", – говорится в сообщении властей в Telegram-канале.Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно отработали бригады мобильной ГТЭС. По информации администрации Южно-Курильского района, одновременно идет работа над устранением повреждений домов, пострадавших от непогоды.
