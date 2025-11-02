В Южно-Курильске восстановили электроснабжение после циклона

https://1prime.ru/20251102/elektrosnabzhenie-864152805.html

2025-11-02T11:02+0300

2025-11-02T11:02+0300

2025-11-02T11:03+0300

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Мобильная бригада ремонтников завершила работы на поврежденных из-за усиления циклона ЛЭП в Южно-Курильске, электроснабжение возобновлено, информирует администрация муниципалитета. "Аварийно-восстановительные работы завершены. Все потребители подключены", – говорится в сообщении властей в Telegram-канале.Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно отработали бригады мобильной ГТЭС. По информации администрации Южно-Курильского района, одновременно идет работа над устранением повреждений домов, пострадавших от непогоды.

