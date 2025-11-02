Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украине предрекли сокрушительный разгром после секретной встречи - 02.11.2025, ПРАЙМ
Украине предрекли сокрушительный разгром после секретной встречи
Украине предрекли сокрушительный разгром после секретной встречи - 02.11.2025, ПРАЙМ
Украине предрекли сокрушительный разгром после секретной встречи
Секретное совещание "коалиции желающих" не сможет существенно повлиять на положение дел на фронте, считает профессор социологии и руководитель... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T06:57+0300
2025-11-02T06:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304455_0:681:2048:1833_1920x0_80_0_0_347e9d13b1a9b00b1fa834b43fce7216.jpg
МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Секретное совещание "коалиции желающих" не сможет существенно повлиять на положение дел на фронте, считает профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano. "Результат ее (Коалиции. — Прим. Ред.) действий будет отрицательным. Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы", — подчеркнул он. Орсини выразил мнение, что правильной стратегией для "коалиции желающих" было бы не противостояние с Россией, а поиск мирного соглашения. "Правильная стратегия была в том, чтобы договориться с (Президентом России Владимиром. — Прим. Ред.) Путиным о немедленном прекращении войны. Потому что Россия будут доминировать на Украине", — пояснил эксперт. Издание El Mundo сообщило, что министерство иностранных дел Испании запланировало проведение закрытого заседания "коалиции желающих" на 4 ноября. Ранее, 24 октября, проходила встреча "коалиции желающих" в Лондоне в гибридном формате. Событие посетили лично Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Более 20 лидеров участвовали удаленно. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что в ходе переговоров акцент сместился с преимущественно военной поддержки на использование финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также предупредила, что попытки извлечь выгоду за счет замороженных российских активов свидетельствуют о том, что ресурсы покровителей Киева истощаются. В случае конфискации этих активов Москва обещает дать жесткий ответ, предупредила Захарова.
06:57 02.11.2025
 
Украине предрекли сокрушительный разгром после секретной встречи

Профессор Орсини: новая встреча "коалиции желающих" не спасет Киев от поражения

© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Секретное совещание "коалиции желающих" не сможет существенно повлиять на положение дел на фронте, считает профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
"Результат ее (Коалиции. — Прим. Ред.) действий будет отрицательным. Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы", — подчеркнул он.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
СМИ раскрыли, что "коалиция желающих" придумала новую тактику против России
25 октября, 04:23
Орсини выразил мнение, что правильной стратегией для "коалиции желающих" было бы не противостояние с Россией, а поиск мирного соглашения.
"Правильная стратегия была в том, чтобы договориться с (Президентом России Владимиром. — Прим. Ред.) Путиным о немедленном прекращении войны. Потому что Россия будут доминировать на Украине", — пояснил эксперт.
Издание El Mundo сообщило, что министерство иностранных дел Испании запланировало проведение закрытого заседания "коалиции желающих" на 4 ноября.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
На Западе раскрыли, что "коалиция желающих" сделает против России
22 сентября, 17:01
Ранее, 24 октября, проходила встреча "коалиции желающих" в Лондоне в гибридном формате. Событие посетили лично Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Более 20 лидеров участвовали удаленно.
Представитель МИД Мария Захарова отметила, что в ходе переговоров акцент сместился с преимущественно военной поддержки на использование финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также предупредила, что попытки извлечь выгоду за счет замороженных российских активов свидетельствуют о том, что ресурсы покровителей Киева истощаются. В случае конфискации этих активов Москва обещает дать жесткий ответ, предупредила Захарова.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
В Австрии рассказали о расколе в "коалиции желающих"
5 сентября, 06:29
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАИСПАНИЯЛОНДОНМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОМИД
 
 
Заголовок открываемого материала