Украине предрекли сокрушительный разгром после секретной встречи

Секретное совещание "коалиции желающих" не сможет существенно повлиять на положение дел на фронте, считает профессор социологии и руководитель... | 02.11.2025

МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Секретное совещание "коалиции желающих" не сможет существенно повлиять на положение дел на фронте, считает профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano. "Результат ее (Коалиции. — Прим. Ред.) действий будет отрицательным. Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы", — подчеркнул он. Орсини выразил мнение, что правильной стратегией для "коалиции желающих" было бы не противостояние с Россией, а поиск мирного соглашения. "Правильная стратегия была в том, чтобы договориться с (Президентом России Владимиром. — Прим. Ред.) Путиным о немедленном прекращении войны. Потому что Россия будут доминировать на Украине", — пояснил эксперт. Издание El Mundo сообщило, что министерство иностранных дел Испании запланировало проведение закрытого заседания "коалиции желающих" на 4 ноября. Ранее, 24 октября, проходила встреча "коалиции желающих" в Лондоне в гибридном формате. Событие посетили лично Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Более 20 лидеров участвовали удаленно. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что в ходе переговоров акцент сместился с преимущественно военной поддержки на использование финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также предупредила, что попытки извлечь выгоду за счет замороженных российских активов свидетельствуют о том, что ресурсы покровителей Киева истощаются. В случае конфискации этих активов Москва обещает дать жесткий ответ, предупредила Захарова.

