https://1prime.ru/20251102/evrosoyuz-864149228.html

FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками

FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками - 02.11.2025, ПРАЙМ

FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками

Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T09:16+0300

2025-11-02T09:16+0300

2025-11-02T09:17+0300

экономика

финансы

банки

сша

ес

рынок криптовалюты

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для повышения конкурентноспособности блока по отношению к США, сообщает газета Financial Times. "Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации... Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США", - говорится в сообщении. Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на "наиболее значимые трансграничные организации", включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, ес, рынок криптовалюты, европа