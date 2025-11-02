https://1prime.ru/20251102/evrosoyuz-864149228.html
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками - 02.11.2025, ПРАЙМ
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками
Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T09:16+0300
2025-11-02T09:16+0300
2025-11-02T09:17+0300
экономика
финансы
банки
сша
ес
рынок криптовалюты
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз намерен расширить централизованный надзор за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, в том числе за фондовыми и криптовалютными биржами, для повышения конкурентноспособности блока по отношению к США, сообщает газета Financial Times. "Европейская комиссия разрабатывает планы по расширению централизованного надзора за ключевой инфраструктурой финансовых рынков, включая фондовые биржи, криптовалютные биржи и клиринговые организации... Этот шаг является частью более широких усилий по повышению конкурентоспособности ЕС по отношению к США", - говорится в сообщении. Как заявили изданию источники, наиболее спорной идеей является расширение полномочий существующего Европейского управления по ценным бумагам и рынкам с целью распространения их действия на "наиболее значимые трансграничные организации", включая фондовые биржи, поставщиков услуг по криптоактивам и посттрейдинговую инфраструктуру.
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сша, ес, рынок криптовалюты, европа
Экономика, Финансы, Банки, США, ЕС, рынок криптовалюты, ЕВРОПА
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками
FT: ЕС намерен расширить надзор за фондовыми и криптовалютными биржами