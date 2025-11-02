В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения

https://1prime.ru/20251102/fhjgjhns-864147030.html

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

