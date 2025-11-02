Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения - 02.11.2025
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
08:11 02.11.2025 (обновлено: 08:21 02.11.2025)
 
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения

Самолет в небе
Самолет в небе
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
 
Заголовок открываемого материала