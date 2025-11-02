https://1prime.ru/20251102/fhjgjhns-864147030.html
В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения
2025-11-02T08:11+0300
2025-11-02T08:11+0300
2025-11-02T08:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861821498_0:70:3395:1979_1920x0_80_0_0_8f28c21a59c113b9e091146287144468.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах. "Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
