Эксперт прокомментировал решение ЯТЭК о приостановке проекта "Якутский СПГ" - 02.11.2025
Эксперт прокомментировал решение ЯТЭК о приостановке проекта "Якутский СПГ"
Использование газа для выработки электроэнергии и снабжения дата-центров становится одним из ключевых направлений развития мировой и российской энергетики, на... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T09:58+0300
2025-11-02T09:58+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Использование газа для выработки электроэнергии и снабжения дата-центров становится одним из ключевых направлений развития мировой и российской энергетики, на этом фоне решение "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК) переориентировать мощности на этот сегмент выглядит логичным и своевременным, сообщил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Ранее компания сообщила о приостановке реализации проекта "Якутский СПГ", мощность которого оценивалась в 18 миллионов тонн в год. Теперь ЯТЭК планирует сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных (ЦОД), майнинга и облачных вычислений. Строительство мощностей общей генерацией 200 МВт уже началось. ЯТЭК - крупнейший газодобытчик в Якутии. "Использование газа для выработки электроэнергии и последующего снабжения мощностей дата-центров - это то направление газового бизнеса, которое будет активно развиваться в ближайшие 5-10 лет. И, безусловно, с учетом того, что ЯТЭК вынужденно сворачивает свой СПГ-проект, логично переориентировать мощности на снабжение дата-центров. Это хорошая бизнес-модель", - сказал собеседник агентства. По словам эксперта, спрос на электроэнергию со стороны инфраструктуры дата-центров уже стал драйвером роста газовой генерации в США. Тот же процесс, уверен он, скоро начнется и в России. Для таких объектов важна круглосуточная, непрерывная подача энергии - условие, которому не соответствуют возобновляемые источники. Газовая генерация здесь оптимальна: она дешевле атомной, экологичнее угольной и быстрее вводится в эксплуатацию, пояснил Родионов. Он привел пример: ввод парогазовых установок для производства электроэнергии составляет в среднем 1000 долларов на 1 кВт мощности, а аналогичный показатель для атомных реакторов в США составляет 5000 долларов на 1 кВт мощности. Он добавил, что для ЯТЭК переориентация с крупнотоннажного СПГ на генерацию и энергоснабжение дата-центров - не просто вынужденный шаг, а формирование новой бизнес-модели, более устойчивой к внешним рискам. Компания использует сильные стороны своего газового портфеля и входит в сегмент, который будет развиваться независимо от внешнеэкономической конъюнктуры. Родионов также выразил уверенность, что в будущем, при ослаблении санкционного давления, ЯТЭК сможет вернуться к проекту "Якутский СПГ", имеющему хорошие перспективы с точки зрения экспортной логистики и мощности.
09:58 02.11.2025
 
Родионов назвал решение ЯТЭК использовать природный газ для создания ЦОД логичным

Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Использование газа для выработки электроэнергии и снабжения дата-центров становится одним из ключевых направлений развития мировой и российской энергетики, на этом фоне решение "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК) переориентировать мощности на этот сегмент выглядит логичным и своевременным, сообщил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Ранее компания сообщила о приостановке реализации проекта "Якутский СПГ", мощность которого оценивалась в 18 миллионов тонн в год. Теперь ЯТЭК планирует сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных (ЦОД), майнинга и облачных вычислений. Строительство мощностей общей генерацией 200 МВт уже началось. ЯТЭК - крупнейший газодобытчик в Якутии.
"Использование газа для выработки электроэнергии и последующего снабжения мощностей дата-центров - это то направление газового бизнеса, которое будет активно развиваться в ближайшие 5-10 лет. И, безусловно, с учетом того, что ЯТЭК вынужденно сворачивает свой СПГ-проект, логично переориентировать мощности на снабжение дата-центров. Это хорошая бизнес-модель", - сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, спрос на электроэнергию со стороны инфраструктуры дата-центров уже стал драйвером роста газовой генерации в США. Тот же процесс, уверен он, скоро начнется и в России.
Для таких объектов важна круглосуточная, непрерывная подача энергии - условие, которому не соответствуют возобновляемые источники. Газовая генерация здесь оптимальна: она дешевле атомной, экологичнее угольной и быстрее вводится в эксплуатацию, пояснил Родионов. Он привел пример: ввод парогазовых установок для производства электроэнергии составляет в среднем 1000 долларов на 1 кВт мощности, а аналогичный показатель для атомных реакторов в США составляет 5000 долларов на 1 кВт мощности.
Он добавил, что для ЯТЭК переориентация с крупнотоннажного СПГ на генерацию и энергоснабжение дата-центров - не просто вынужденный шаг, а формирование новой бизнес-модели, более устойчивой к внешним рискам. Компания использует сильные стороны своего газового портфеля и входит в сегмент, который будет развиваться независимо от внешнеэкономической конъюнктуры.
Родионов также выразил уверенность, что в будущем, при ослаблении санкционного давления, ЯТЭК сможет вернуться к проекту "Якутский СПГ", имеющему хорошие перспективы с точки зрения экспортной логистики и мощности.
 
Энергетика Газ РОССИЯ США ЯКУТИЯ Технологии Ямал СПГ ЯМАЛ
 
 
