Эксперт прокомментировал решение ЯТЭК о приостановке проекта "Якутский СПГ"

2025-11-02T09:58+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Использование газа для выработки электроэнергии и снабжения дата-центров становится одним из ключевых направлений развития мировой и российской энергетики, на этом фоне решение "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК) переориентировать мощности на этот сегмент выглядит логичным и своевременным, сообщил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Ранее компания сообщила о приостановке реализации проекта "Якутский СПГ", мощность которого оценивалась в 18 миллионов тонн в год. Теперь ЯТЭК планирует сосредоточиться на использовании природного газа для создания центров обработки данных (ЦОД), майнинга и облачных вычислений. Строительство мощностей общей генерацией 200 МВт уже началось. ЯТЭК - крупнейший газодобытчик в Якутии. "Использование газа для выработки электроэнергии и последующего снабжения мощностей дата-центров - это то направление газового бизнеса, которое будет активно развиваться в ближайшие 5-10 лет. И, безусловно, с учетом того, что ЯТЭК вынужденно сворачивает свой СПГ-проект, логично переориентировать мощности на снабжение дата-центров. Это хорошая бизнес-модель", - сказал собеседник агентства. По словам эксперта, спрос на электроэнергию со стороны инфраструктуры дата-центров уже стал драйвером роста газовой генерации в США. Тот же процесс, уверен он, скоро начнется и в России. Для таких объектов важна круглосуточная, непрерывная подача энергии - условие, которому не соответствуют возобновляемые источники. Газовая генерация здесь оптимальна: она дешевле атомной, экологичнее угольной и быстрее вводится в эксплуатацию, пояснил Родионов. Он привел пример: ввод парогазовых установок для производства электроэнергии составляет в среднем 1000 долларов на 1 кВт мощности, а аналогичный показатель для атомных реакторов в США составляет 5000 долларов на 1 кВт мощности. Он добавил, что для ЯТЭК переориентация с крупнотоннажного СПГ на генерацию и энергоснабжение дата-центров - не просто вынужденный шаг, а формирование новой бизнес-модели, более устойчивой к внешним рискам. Компания использует сильные стороны своего газового портфеля и входит в сегмент, который будет развиваться независимо от внешнеэкономической конъюнктуры. Родионов также выразил уверенность, что в будущем, при ослаблении санкционного давления, ЯТЭК сможет вернуться к проекту "Якутский СПГ", имеющему хорошие перспективы с точки зрения экспортной логистики и мощности.

