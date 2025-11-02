https://1prime.ru/20251102/gaza-864160395.html

В секторе Газа сообщили о гибели четырех человек из-за ударов Израиля

В секторе Газа сообщили о гибели четырех человек из-за ударов Израиля - 02.11.2025, ПРАЙМ

В секторе Газа сообщили о гибели четырех человек из-за ударов Израиля

Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T15:25+0300

2025-11-02T15:25+0300

2025-11-02T15:56+0300

газа

израиль

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864160228_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_4c1067b4ed448203d6aec91a39dfedd4.jpg

БЕЙРУТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы. "В больницы сектора Газа за последние 24 часа доставлены тела семерых погибших (в том числе три новых жертвы, трое извлеченных из-под завалов, один погибший от полученных ранений). Еще шестеро человек доставлены с различными ранениями", - написано в отчете. Таким образом, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из под завалов 502 тела. Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.

газа

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газа, израиль, в мире