В секторе Газа сообщили о гибели четырех человек из-за ударов Израиля - 02.11.2025
Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы.
БЕЙРУТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы. "В больницы сектора Газа за последние 24 часа доставлены тела семерых погибших (в том числе три новых жертвы, трое извлеченных из-под завалов, один погибший от полученных ранений). Еще шестеро человек доставлены с различными ранениями", - написано в отчете. Таким образом, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из под завалов 502 тела. Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
15:25 02.11.2025 (обновлено: 15:56 02.11.2025)
 
В секторе Газа сообщили о гибели четырех человек из-за ударов Израиля

Минздрав Газы сообщил о гибели 4 человек за сутки от израильских ударов

© РИА Новости . Тарек Алиян
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе. Архивное фото
© РИА Новости . Тарек Алиян
БЕЙРУТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали четыре человека, еще три тела извлечено из под завалов, говорится в отчете минздрава Газы.
"В больницы сектора Газа за последние 24 часа доставлены тела семерых погибших (в том числе три новых жертвы, трое извлеченных из-под завалов, один погибший от полученных ранений). Еще шестеро человек доставлены с различными ранениями", - написано в отчете.
Таким образом, с момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, 10 октября, число погибших палестинцев возросло до 236 человек, ранения получили 600 граждан, также извлечено из под завалов 502 тела.
Всего с начала войны в Газе, 7 октября 2023 года, от израильских ударов погибли 68 865 человек, ранения получили 170 760 граждан.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену.
 
Газа, ИЗРАИЛЬ, В мире
 
 
Заголовок открываемого материала