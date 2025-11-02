В ФРГ более трети частных предприятий планируют сократить рабочие места

https://1prime.ru/20251102/germaniya-864160754.html
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 35% частных предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, сообщает Институт экономики Германии (IW) по итогам проведенного им исследования. Согласно результатам исследования, доля частых предприятий в ФРГ, которые будут сокращать рабочие места, составляет 36%, в то время как увеличивать их планируют только 18%. Особенно тяжелая ситуация с занятостью будет наблюдаться в производственном секторе, где 41% предприятий планирует сокращение мест, и только 15% - увеличение. Среди частных поставщиков услуг более трети фирм также планируют сокращение рабочих мест. Кроме того, 33% предприятий планируют сокращение инвестиционного бюджета, и треть ожидает спада производства и деловой активности по сравнению с 2025 года. Исследование проводилось в октябре среди 1915 немецких предприятий. В начале октября опрос, проведенный объединением автомобильной промышленности ФРГ (VDA) среди представителей отрасли, показал, что более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать число рабочих мест в Германии на фоне тяжелой экономической ситуации.
IW: более 35% частных предприятий Германии планируют сократить рабочие места
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 35% частных предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, сообщает Институт экономики Германии (IW) по итогам проведенного им исследования.
Согласно результатам исследования, доля частых предприятий в ФРГ
, которые будут сокращать рабочие места, составляет 36%, в то время как увеличивать их планируют только 18%. Особенно тяжелая ситуация с занятостью будет наблюдаться в производственном секторе, где 41% предприятий планирует сокращение мест, и только 15% - увеличение. Среди частных поставщиков услуг более трети фирм также планируют сокращение рабочих мест.
Кроме того, 33% предприятий планируют сокращение инвестиционного бюджета, и треть ожидает спада производства и деловой активности по сравнению с 2025 года.
Исследование проводилось в октябре среди 1915 немецких предприятий.
В начале октября опрос, проведенный объединением автомобильной промышленности ФРГ (VDA) среди представителей отрасли, показал, что более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать число рабочих мест в Германии на фоне тяжелой экономической ситуации.
