В ФРГ более трети частных предприятий планируют сократить рабочие места - 02.11.2025
В ФРГ более трети частных предприятий планируют сократить рабочие места
Более 35% частных предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, сообщает Институт экономики Германии (IW) по итогам проведенного им
2025-11-02T16:07+0300
2025-11-02T16:09+0300
экономика
бизнес
промышленность
германия
мировая экономика
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 35% частных предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, сообщает Институт экономики Германии (IW) по итогам проведенного им исследования. Согласно результатам исследования, доля частых предприятий в ФРГ, которые будут сокращать рабочие места, составляет 36%, в то время как увеличивать их планируют только 18%. Особенно тяжелая ситуация с занятостью будет наблюдаться в производственном секторе, где 41% предприятий планирует сокращение мест, и только 15% - увеличение. Среди частных поставщиков услуг более трети фирм также планируют сокращение рабочих мест. Кроме того, 33% предприятий планируют сокращение инвестиционного бюджета, и треть ожидает спада производства и деловой активности по сравнению с 2025 года. Исследование проводилось в октябре среди 1915 немецких предприятий. В начале октября опрос, проведенный объединением автомобильной промышленности ФРГ (VDA) среди представителей отрасли, показал, что более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать число рабочих мест в Германии на фоне тяжелой экономической ситуации.
https://1prime.ru/20251028/dolg-863988528.html
https://1prime.ru/20251026/germaniya-863948966.html
германия
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бизнес, промышленность, германия, мировая экономика
Экономика, Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика
16:07 02.11.2025 (обновлено: 16:09 02.11.2025)
 
В ФРГ более трети частных предприятий планируют сократить рабочие места

IW: более 35% частных предприятий Германии планируют сократить рабочие места

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Более 35% частных предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, сообщает Институт экономики Германии (IW) по итогам проведенного им исследования.
Согласно результатам исследования, доля частых предприятий в ФРГ, которые будут сокращать рабочие места, составляет 36%, в то время как увеличивать их планируют только 18%. Особенно тяжелая ситуация с занятостью будет наблюдаться в производственном секторе, где 41% предприятий планирует сокращение мест, и только 15% - увеличение. Среди частных поставщиков услуг более трети фирм также планируют сокращение рабочих мест.
Евро
"Русские не платят". Почему страны Европы стремительно влезают в долги
28 октября, 07:07
Кроме того, 33% предприятий планируют сокращение инвестиционного бюджета, и треть ожидает спада производства и деловой активности по сравнению с 2025 года.
Исследование проводилось в октябре среди 1915 немецких предприятий.
В начале октября опрос, проведенный объединением автомобильной промышленности ФРГ (VDA) среди представителей отрасли, показал, что более 60% немецких автомобильных предприятий намерены сокращать число рабочих мест в Германии на фоне тяжелой экономической ситуации.
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
В ФРГ химическая промышленность оказалась на грани кризиса, сообщили СМИ
26 октября, 17:27
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьГЕРМАНИЯМировая экономика
 
 
