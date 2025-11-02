Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии введут запрет на полеты над хранилищами радиоактивных отходов - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/germaniya-864162367.html
В Германии введут запрет на полеты над хранилищами радиоактивных отходов
В Германии введут запрет на полеты над хранилищами радиоактивных отходов - 02.11.2025, ПРАЙМ
В Германии введут запрет на полеты над хранилищами радиоактивных отходов
Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T17:14+0300
2025-11-02T17:17+0300
германия
в мире
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_b03f00a6f1d9d161ecb14ad7688961b1.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность. "Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи", - обосновал в комментарии для издания необходимость установления бесполетной зоны представитель министерства. По его словам, федеральные власти согласовали запрет на полеты с властями земель и пришли к единому мнению, что "необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха". По информации NDR, запрет на полеты будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны. Как ожидается, запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона составит 1,5 километра в диаметре и 600 метров в высоту, пишет издание. Сообщается, что в течение последних трех лет неизвестные дроны были замечены над хранилищем отходов Nord компании Energiewerke Nord (EWN) в Лубмине, где размещены 74 контейнера Castor с высокорадиоактивными отходами. По информации NDR, наряду с любительскими дронами там могли быть запущены профессиональные беспилотники, использующиеся для наблюдения за объектами. До сих пор запрет на полеты действовал в Германии только в отношении АЭС. Он был введен после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82893/06/828930643_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_b003c9eb8a3ee7ed2354ab4a873dcf92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, в мире, воздушный транспорт
ГЕРМАНИЯ, В мире, Воздушный транспорт
17:14 02.11.2025 (обновлено: 17:17 02.11.2025)
 
В Германии введут запрет на полеты над хранилищами радиоактивных отходов

NDR: в Германии установят бесполетную зону над хранилищами ядерных отходов

© РИА Новости . Анна Огородник | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Беспилотник. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Огородник
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство ФРГ намерено из-за участившихся случаев обнаружения в воздушном пространстве неизвестных дронов ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на представителя федерального министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.
"Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи", - обосновал в комментарии для издания необходимость установления бесполетной зоны представитель министерства.
По его словам, федеральные власти согласовали запрет на полеты с властями земель и пришли к единому мнению, что "необходимо обеспечить соответствующую защиту временных хранилищ от атак с воздуха".
По информации NDR, запрет на полеты будет введен над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.
Как ожидается, запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года. Бесполетная зона составит 1,5 километра в диаметре и 600 метров в высоту, пишет издание.
Сообщается, что в течение последних трех лет неизвестные дроны были замечены над хранилищем отходов Nord компании Energiewerke Nord (EWN) в Лубмине, где размещены 74 контейнера Castor с высокорадиоактивными отходами. По информации NDR, наряду с любительскими дронами там могли быть запущены профессиональные беспилотники, использующиеся для наблюдения за объектами.
До сих пор запрет на полеты действовал в Германии только в отношении АЭС. Он был введен после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.
 
ГЕРМАНИЯВ миреВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала