В Госдуме попросили Минцифры ввести ответственность для блогеров

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила обращение в Минцифры РФ с просьбой предусмотреть ответственность для блогеров, предоставляющих недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий в обращении отметила, что растущее влияние блогеров на аудиторию увеличивает риски распространения недостоверной информации и некомпетентных советов, в связи с чем назрела необходимость создания четких механизмов подтверждения квалификации для тех, кто влияет на общественное мнение. Буцкая напомнила, что с 1 января в России вступили в силу изменения по идентификации пользователей соцсетей с аудиторией свыше десяти тысяч человек, что, с одной стороны, повысило прозрачность, но с другой стороны - не решило вопрос компетентности блогеров в таких сферах, как здравоохранение, финансы и образование. "Учитывая необходимость повышения качества и достоверности информации, распространяемой в социальных сетях и онлайн-платформах, прошу вас поручить предоставить разъяснения по следующим вопросам: какие меры ответственности применяются (будут применяться) к блогерам, предоставляющим недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии? Предусмотрена ли процедура лишения верификационного статуса в случае выявления нарушений?" - сказано в обращении на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева. Кроме того, Буцкая просит ведомство предоставить информацию о том, какие существуют или планируются к введению официальные способы верификации подлинности диплома у блогеров, а также о том, какие технические механизмы предусмотрены для верификации уровня образования страниц блогеров через портал "Госуслуги", включая отображение ссылки на диплом рядом с ФИО. Также она просит уточнить министерство, планируется ли создание унифицированной системы значков или отметок, подтверждающих верификацию образования, используемых во всех социальных сетях. Помимо этого, она просит предоставить информацию, каким образом осуществляется или будет осуществляться контроль за соблюдением данных требований.
