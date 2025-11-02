https://1prime.ru/20251102/gosduma-864144920.html

В Госдуме предложили разработать стандарт "Добросовестная упаковка"

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия") направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением разработать государственный стандарт "Добросовестная упаковка" с обязательным указанием на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукта в течение не менее 12 месяцев с момента изменения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях предотвращения указанных негативных последствий и обеспечения прозрачности потребительского рынка представляется целесообразным рассмотреть вопрос о разработке государственного стандарта Российской Федерации "Добросовестная упаковка", - сказано в обращении. Предполагается, что данный стандарт будет предусматривать обязательное указание на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукции в течение не менее 12 месяцев с момента изменения (например: "масса снижена с 200 граммов до 180 граммов"), с установлением минимального размера шрифта. Также инициативой предлагается запретить использовать идентичное оформление упаковки при снижении массы или объема продукции более чем на 5% без обязательного визуального отличительного элемента. Кроме того, предусматриваются методические рекомендации по установлению предельных параметров допустимого свободного объема тары для исключения "обманной емкости" и добровольная сертификация производителей, соблюдающих требования неизменности массы и состава в течение установленного периода, правом маркировать продукцию знаком "Добросовестная упаковка". Аксененко также предложил указывать информацию о стоимости продукции в пересчете на единицу измерения (килограмм, литр, метр и иные применимые величины) на ценнике либо в описании товара с целью обеспечения полноты и достоверности сведений о цене и создания условий для объективного сопоставления стоимости аналогичных товаров потребителями. Реализация данной инициативы, по его мнению, позволит повысить прозрачность потребительского рынка, усилить доверие к отечественным производителям и снизить вероятность введения граждан в заблуждение при приобретении товаров повседневного спроса.

