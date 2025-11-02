https://1prime.ru/20251102/granitsa-864168899.html

На границе Белоруссии с Польшей и Латвией растет очередь фур

МИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. На фоне введенных Литвой ограничений на проезд автотранспорта через границу с Белоруссией растет очередь фур на границе с Польшей и Латвией, сообщил заместитель председателя белорусского Государственного таможенного комитета Андрей Большаков. Правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. "Переориентация грузовых потоков произошла, в связи с чем увеличилась значительно очередь перед оставшимися двумя (на границе с ЕС - ред.) пунктами пропуска – "Григоровщина" (с Латвией – ред.) и "Козловичи" (с Польшей – ред.) и в общей сложности составляет около 4 тысяч грузовых автомобилей, из которых более 3 тысяч только в "Козловичах", - сказал Большаков. Он отметил, что в связи с переориентацией грузопотока и изменением маршрутов перевозчики начали обращаться в таможню для изменения места доставки и выбора иного пункта пропуска. "За последние три дня в белорусскую таможню поступило порядка 150 обращений от перевозчиков о смене пунктов пропуска с "Беняконей" и "Каменного Лога" (на границе с Литвой - ред.) на оставшиеся два - "Григоровщину" и "Козловичи" - с целью обеспечить доставку товаров конечному потребителю в Европейском союзе", - сказал он. По словам зампредседателя, объявление польской стороны о возможном открытии дополнительных пунктов пропуска должно упростить пересечение границы между Белоруссией и Польшей. Он подчеркнул, что особенно это будет удобно для жителей Гродно, а также для грузов, проходящих через пункт пропуска "Козловичи", который сейчас является единственным грузовым КПП на белорусско-польской границе. В свою очередь официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский в интервью телеканалу ОНТ на фоне принятых Литвой ограничений на проезд автотранспорта через границу посоветовал гражданам, не попадающим под исключения, планировать свои поездки в Литву и страны Европейского союза с учетом данных ограничений, выбирая другие направления. Он подчеркнул, что пограничная служба Белоруссии принимает все возможные меры для ускорения оформления лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через границу и готова к перераспределению пассажиропотоков.

