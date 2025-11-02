https://1prime.ru/20251102/ii-864152377.html
Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ
Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ - 02.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ
Российский генеративный искусственный интеллект (ИИ) может конкурировать с разработками из США и Китая, для этого компании должны сосредоточиться на создании... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T10:57+0300
2025-11-02T10:57+0300
2025-11-02T10:57+0300
технологии
россия
сша
китай
мтс
искусственный интеллект
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861408008_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_5e61c989bacda198e6fbe056f700a10b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский генеративный искусственный интеллект (ИИ) может конкурировать с разработками из США и Китая, для этого компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного ИИ и кейсов с реальным финансовым эффектом, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов. "Россия может конкурировать с США и Китаем в генеративном ИИ. Российские компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта и кейсов с реальным финансовым эффектом, чтобы успешно конкурировать с США и Китаем, а не создавать с нуля большие языковые модели", - сказал Филиппов. Он объяснил, что сейчас главными игроками на рынке искусственного интеллекта являются США и Китай. Так, в США работают над созданием универсальной супермодели, которая сможет мыслить на уровне человека - это общий искусственный интеллект (AGI). А Китай, в свою очередь, сосредоточен на повышении эффективности и оптимизации имеющихся ресурсов и демонстрирует впечатляющие результаты. Россия же, добавил Филиппов, делает ставку на точечные решения: научные исследования, отраслевые проекты и разработку специализированных моделей. "Большие перспективы открываются в создании прикладных продуктов на основе открытых ИИ-моделей - именно здесь у российских компаний есть шанс быстро показать результат. Сейчас полным ходом начинается ИИ-трансформация - то есть внедрение таких технологий в бизнес. Важно, чтобы искусственный интеллект был не просто наклейкой, а приносил реальный финансовый эффект", - добавил он. Ключевая задача российских компаний заключается в том, чтобы определить свои уникальные ниши - отрасли, где уже накоплены экспертиза, данные и сильные команды - и превратить ИИ-разработки в реальные продукты и сервисы. Открытые модели, которые появились в доступе, демонстрируют результаты, сопоставимые с ведущими мировыми решениями, и доказывают, что не нужно разрабатывать большие языковые модели с нуля, объяснил эксперт. "Теперь любая компания, независимо от размера, может бесплатно адаптировать открытые модели под собственные задачи. Собственная LLM перестала быть стратегическим преимуществом. В выигрыше окажется тот, кто сумеет создать наиболее удобный, прозрачный и эффективный для бизнеса продукт - тот, что действительно способен приносить прибыль", - добавил он.
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861408008_116:0:468:264_1920x0_80_0_0_ead48ef186917b03f26f4d661ad6c780.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша, китай, мтс, искусственный интеллект
Технологии, РОССИЯ, США, КИТАЙ, МТС, искусственный интеллект
Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ
Филиппов: Россия может конкурировать с США и Китаем в разработке генеративного ИИ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский генеративный искусственный интеллект (ИИ) может конкурировать с разработками из США и Китая, для этого компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного ИИ и кейсов с реальным финансовым эффектом, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.
"Россия может конкурировать с США и Китаем в генеративном ИИ. Российские компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта и кейсов с реальным финансовым эффектом, чтобы успешно конкурировать с США и Китаем, а не создавать с нуля большие языковые модели", - сказал Филиппов.
Он объяснил, что сейчас главными игроками на рынке искусственного интеллекта являются США
и Китай
. Так, в США работают над созданием универсальной супермодели, которая сможет мыслить на уровне человека - это общий искусственный интеллект (AGI). А Китай, в свою очередь, сосредоточен на повышении эффективности и оптимизации имеющихся ресурсов и демонстрирует впечатляющие результаты.
Россия же, добавил Филиппов, делает ставку на точечные решения: научные исследования, отраслевые проекты и разработку специализированных моделей. "Большие перспективы открываются в создании прикладных продуктов на основе открытых ИИ-моделей - именно здесь у российских компаний есть шанс быстро показать результат. Сейчас полным ходом начинается ИИ-трансформация - то есть внедрение таких технологий в бизнес. Важно, чтобы искусственный интеллект был не просто наклейкой, а приносил реальный финансовый эффект", - добавил он.
Ключевая задача российских компаний заключается в том, чтобы определить свои уникальные ниши - отрасли, где уже накоплены экспертиза, данные и сильные команды - и превратить ИИ-разработки в реальные продукты и сервисы. Открытые модели, которые появились в доступе, демонстрируют результаты, сопоставимые с ведущими мировыми решениями, и доказывают, что не нужно разрабатывать большие языковые модели с нуля, объяснил эксперт.
"Теперь любая компания, независимо от размера, может бесплатно адаптировать открытые модели под собственные задачи. Собственная LLM перестала быть стратегическим преимуществом. В выигрыше окажется тот, кто сумеет создать наиболее удобный, прозрачный и эффективный для бизнеса продукт - тот, что действительно способен приносить прибыль", - добавил он.