Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ

Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ - 02.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил конкурентоспособность российских разработок в области ИИ

2025-11-02T10:57+0300

2025-11-02T10:57+0300

2025-11-02T10:57+0300

технологии

россия

сша

китай

мтс

искусственный интеллект

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Российский генеративный искусственный интеллект (ИИ) может конкурировать с разработками из США и Китая, для этого компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного ИИ и кейсов с реальным финансовым эффектом, таким мнением с РИА Новости поделился генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов. "Россия может конкурировать с США и Китаем в генеративном ИИ. Российские компании должны сосредоточиться на создании продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта и кейсов с реальным финансовым эффектом, чтобы успешно конкурировать с США и Китаем, а не создавать с нуля большие языковые модели", - сказал Филиппов. Он объяснил, что сейчас главными игроками на рынке искусственного интеллекта являются США и Китай. Так, в США работают над созданием универсальной супермодели, которая сможет мыслить на уровне человека - это общий искусственный интеллект (AGI). А Китай, в свою очередь, сосредоточен на повышении эффективности и оптимизации имеющихся ресурсов и демонстрирует впечатляющие результаты. Россия же, добавил Филиппов, делает ставку на точечные решения: научные исследования, отраслевые проекты и разработку специализированных моделей. "Большие перспективы открываются в создании прикладных продуктов на основе открытых ИИ-моделей - именно здесь у российских компаний есть шанс быстро показать результат. Сейчас полным ходом начинается ИИ-трансформация - то есть внедрение таких технологий в бизнес. Важно, чтобы искусственный интеллект был не просто наклейкой, а приносил реальный финансовый эффект", - добавил он. Ключевая задача российских компаний заключается в том, чтобы определить свои уникальные ниши - отрасли, где уже накоплены экспертиза, данные и сильные команды - и превратить ИИ-разработки в реальные продукты и сервисы. Открытые модели, которые появились в доступе, демонстрируют результаты, сопоставимые с ведущими мировыми решениями, и доказывают, что не нужно разрабатывать большие языковые модели с нуля, объяснил эксперт. "Теперь любая компания, независимо от размера, может бесплатно адаптировать открытые модели под собственные задачи. Собственная LLM перестала быть стратегическим преимуществом. В выигрыше окажется тот, кто сумеет создать наиболее удобный, прозрачный и эффективный для бизнеса продукт - тот, что действительно способен приносить прибыль", - добавил он.

