Лучше, чем депозиты. У госкомпаний появился новый источник доходов

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. С 2011 года российское законодательство в соответствии с постановлением Правительства РФ №1080 "Об инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании" предоставляет государственным компаниям широкие возможности для размещения временно свободных средств, включая не только депозиты, но и ценные бумаги.Однако на практике потенциал этих инструментов используется недостаточно: основным способом размещения остаются краткосрочные банковские вклады. Среди сдерживающих факторов – нехватка "длинных" денег для инвестиций сроком от трех месяцев, высокая степень ответственности коллегиальных органов госкомпаний при выборе эмитентов ценных бумаг, недостаточная ликвидность ценных бумаг на вторичном рынке. Тем не менее, практика показывает, что госкомпании, которые используют финансовые рынки для размещения свободной ликвидности, могут получать реальное финансовое преимущество. Процентный доход по облигациям и сделкам РЕПО может быть на 0,5–2% годовых выше, чем по депозитам. По мере снижения процентных ставок этот разрыв может увеличиться. Особый интерес представляют облигации субъектов РФ. Доходность по некоторым из них сейчас превышает ставки по депозитам на срок от 6 месяцев и даже по ОФЗ. Это создает основу для синергии – регион привлекает финансирование для своего развития, а государственные и муниципальные компании, в том числе из других регионов, получают надежный и высокодоходный актив. Государственные компании, обслуживающиеся в банке ВТБ, могут получить полный доступ к продуктам на финансовых рынках, бесплатно открыть брокерский счет и счет депо, заключить сделку РЕПО, купить ОФЗ, облигации и акции, принять участие в первичных размещениях ценных бумаг. Постановление Правительства РФ №1080 четко регулирует требования к эмитентам: облигации должны обращаться на организованных торгах, рейтинг выпуска должен быть не ниже BBB- (RU), акции должны входить в список первого (высшего) уровня одной из российских бирж. Предпочтения по конкретным эмитентам и секторам экономики будут принимать коллегиальные органы госкомпаний в частном порядке. Автор - Андрей Двоеглазов, управляющий директор Департамента брокерского обслуживания ВТБ

