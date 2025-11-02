https://1prime.ru/20251102/iran-864155043.html

Иран получил послание с предложением о переговорах по ядерной программе

ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерному программе, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. Днем ранее иракское агентство "Багдад аль-Яум" передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом. "МИД (Ирана - ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров по иранскому атому - ред.)", - приводит слова Мохаджерани агентство SNN. Представитель иранского правительства не указала страну, отправившую и передавшую послания, однако уточнила, что о деталях этих посланий будет объявлено "в подходящее время". Иракское агентство "Багдад аль-Яум" также передало о визите в пятницу заместителя главы МИД Ирана и ведущего переговорщика Маджида Тахт-Раванчи в Оман, где он провел переговоры с оманскими представителями и чиновниками ООН по иранской ядерной программе и ситуации в Йемене. Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

