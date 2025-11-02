Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран получил послание с предложением о переговорах по ядерной программе - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/iran-864155043.html
Иран получил послание с предложением о переговорах по ядерной программе
Иран получил послание с предложением о переговорах по ядерной программе - 02.11.2025, ПРАЙМ
Иран получил послание с предложением о переговорах по ядерной программе
МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерному программе, заявила официальный представитель правительства Ирана... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T11:52+0300
2025-11-02T11:52+0300
иран
сша
израиль
дональд трамп
мид
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерному программе, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. Днем ранее иракское агентство "Багдад аль-Яум" передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом. "МИД (Ирана - ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров по иранскому атому - ред.)", - приводит слова Мохаджерани агентство SNN. Представитель иранского правительства не указала страну, отправившую и передавшую послания, однако уточнила, что о деталях этих посланий будет объявлено "в подходящее время". Иракское агентство "Багдад аль-Яум" также передало о визите в пятницу заместителя главы МИД Ирана и ведущего переговорщика Маджида Тахт-Раванчи в Оман, где он провел переговоры с оманскими представителями и чиновниками ООН по иранской ядерной программе и ситуации в Йемене. Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://1prime.ru/20251102/iran-864153798.html
https://1prime.ru/20251020/iran-863732501.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2f07f761f3c64d8564ce14377c359aee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, израиль, дональд трамп, мид, оон, в мире
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, МИД, ООН, В мире
11:52 02.11.2025
 
Иран получил послание с предложением о переговорах по ядерной программе

МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по ИЯП

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении переговоров по иранской ядерному программе, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Днем ранее иракское агентство "Багдад аль-Яум" передало со ссылкой на дипломатические источники, что США направили послание Ирану через Оман с предложением о возобновлении диалога, прерванного летом.
Флаг Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Иран намерен заново отстроить ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам
11:35
"МИД (Ирана - ред.) получил послания (с предложением о возобновлении переговоров по иранскому атому - ред.)", - приводит слова Мохаджерани агентство SNN.
Представитель иранского правительства не указала страну, отправившую и передавшую послания, однако уточнила, что о деталях этих посланий будет объявлено "в подходящее время".
Иракское агентство "Багдад аль-Яум" также передало о визите в пятницу заместителя главы МИД Ирана и ведущего переговорщика Маджида Тахт-Раванчи в Оман, где он провел переговоры с оманскими представителями и чиновниками ООН по иранской ядерной программе и ситуации в Йемене.
Диалог США и Ирана при оманском посредничестве был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Иран рассмотрит новое предложение о сотрудничестве с МАГАТЭ, если оно будет
20 октября, 21:49
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампМИДООНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала