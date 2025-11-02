https://1prime.ru/20251102/iran-864159571.html
Иран начал строительство новой АЭС
2025-11-02T15:13+0300
энергетика
мировая экономика
иран
каспийское море
ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Иран начал строительство атомной электростанции (АЭС) на побережье имеющей выход к Каспийскому морю северной провинции Голестан, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "Определив подходящий земельный участок, мы смогли запустить проект по строительству АЭС на побережье провинции Голестан", - приводит слова Эслами официальный сайт ОАЭИ.
