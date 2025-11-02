Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран начал строительство новой АЭС - 02.11.2025
Иран начал строительство новой АЭС
Иран начал строительство новой АЭС
Иран начал строительство атомной электростанции (АЭС) на побережье имеющей выход к Каспийскому морю северной провинции Голестан, заявил вице-президент Ирана и... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T15:13+0300
2025-11-02T15:13+0300
энергетика
мировая экономика
иран
каспийское море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Иран начал строительство атомной электростанции (АЭС) на побережье имеющей выход к Каспийскому морю северной провинции Голестан, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "Определив подходящий земельный участок, мы смогли запустить проект по строительству АЭС на побережье провинции Голестан", - приводит слова Эслами официальный сайт ОАЭИ.
иран
каспийское море
мировая экономика, иран, каспийское море
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, Каспийское море
15:13 02.11.2025
 
Иран начал строительство новой АЭС

Иран начал строительство новой АЭС на побережье Северной провинции Голестан

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана
Флаги Ирана - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Флаги Ирана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Иран начал строительство атомной электростанции (АЭС) на побережье имеющей выход к Каспийскому морю северной провинции Голестан, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами.
"Определив подходящий земельный участок, мы смогли запустить проект по строительству АЭС на побережье провинции Голестан", - приводит слова Эслами официальный сайт ОАЭИ.
 
Энергетика Мировая экономика ИРАН Каспийское море
 
 
