Иран начал строительство новой АЭС

2025-11-02T15:13+0300

2025-11-02T15:13+0300

2025-11-02T15:13+0300

ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Иран начал строительство атомной электростанции (АЭС) на побережье имеющей выход к Каспийскому морю северной провинции Голестан, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. "Определив подходящий земельный участок, мы смогли запустить проект по строительству АЭС на побережье провинции Голестан", - приводит слова Эслами официальный сайт ОАЭИ.

