В США забили тревогу из-за хода России - 02.11.2025
В США забили тревогу из-за хода России
В США забили тревогу из-за хода России - 02.11.2025, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за хода России
Модернизация комплексов "Искандер" позволила российским военным успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T12:17+0300
2025-11-02T12:17+0300
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bc7084d25be3a1de90b687653a4d289.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Модернизация комплексов "Искандер" позволила российским военным успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The National Interest. "На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет "Искандер" при их запуске по целям на Украине", — говорится в публикации.В материале отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической."Внезапные пикирования, которые "Искандеры-М" теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей "Patriot" и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу", — пишет издание.Экс-заместителя главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до шести процентов. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.
украина
Новости
ru-RU
россия, украина
РОССИЯ, УКРАИНА
12:17 02.11.2025
 
В США забили тревогу из-за хода России

NI: модернизация "Искандеров" позволила ВС РФ обходить системы ПВО Patriot

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Модернизация комплексов "Искандер" позволила российским военным успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The National Interest.

"На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет "Искандер" при их запуске по целям на Украине", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической.

"Внезапные пикирования, которые "Искандеры-М" теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей "Patriot" и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу", — пишет издание.

Экс-заместителя главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до шести процентов. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.
