В США забили тревогу из-за хода России
NI: модернизация "Искандеров" позволила ВС РФ обходить системы ПВО Patriot
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Модернизация комплексов "Искандер" позволила российским военным успешно обходить украинскую противовоздушную оборону, включая системы Patriot, пишет издание The National Interest.
"На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет "Искандер" при их запуске по целям на Украине", — говорится в публикации.
"На данный момент российские исследования и инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев. Например, Россия использовала изменение траектории своих ракет "Искандер" при их запуске по целям на Украине", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что ракета летит не по баллистической траектории, а по квазибаллистической.
"Внезапные пикирования, которые "Искандеры-М" теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей "Patriot" и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу", — пишет издание.
Экс-заместителя главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до шести процентов. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.
"Внезапные пикирования, которые "Искандеры-М" теперь совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей "Patriot" и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу", — пишет издание.
Экс-заместителя главы украинского генштаба Игорь Романенко в октябре сообщал, что эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала до шести процентов. Причинами провалов украинского ПВО Романенко видит постоянную модификацию российских ракет. По его словам, обновленные ракеты держат большую скорость на конечном этапе полета и активно маневрируют, что усложняет их перехват.