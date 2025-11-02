https://1prime.ru/20251102/kanada-864162864.html
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Премьер Онтарио Даг Форд кампанией против пошлин в США совершил действия, аналогичные вмешательству в выборы, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Это эквивалент вмешательства в выборы. Никто не хочет иностранного вмешательства в выборы, никто не любит, когда иностранное правительство пытается поменять общественное мнение в свою пользу", - сказал Бессент в интервью CNN.Бессент заявил, что заказчикам рекламной кампании должно быть стыдно. По словам министра, обещанные Трампом дополнительные пошлины пока не действуют. Президент США Дональд Трамп 25 октября заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам. Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний экс-президента: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США
