Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251102/kanada-864162864.html
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США - 02.11.2025, ПРАЙМ
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США
Премьер Онтарио Даг Форд кампанией против пошлин в США совершил действия, аналогичные вмешательству в выборы, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T17:55+0300
2025-11-02T17:56+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
скотт бессент
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_e57cc7e1d2d926346d4eaab520f54c21.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Премьер Онтарио Даг Форд кампанией против пошлин в США совершил действия, аналогичные вмешательству в выборы, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. &quot;Это эквивалент вмешательства в выборы. Никто не хочет иностранного вмешательства в выборы, никто не любит, когда иностранное правительство пытается поменять общественное мнение в свою пользу&quot;, - сказал Бессент в интервью CNN.Бессент заявил, что заказчикам рекламной кампании должно быть стыдно. По словам министра, обещанные Трампом дополнительные пошлины пока не действуют. Президент США Дональд Трамп 25 октября заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам. Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний экс-президента: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_3b5800297e4902c7929b9f55c34a843e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, канада, скотт бессент, дональд трамп, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, Скотт Бессент, Дональд Трамп, пошлины
17:55 02.11.2025 (обновлено: 17:56 02.11.2025)
 
Бессент прокомментировал кампанию правительства Онтарио против пошлин США

Глава Минфина США Бессент обвинил премьера Онтарио Форда во вмешательстве в выборы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Премьер Онтарио Даг Форд кампанией против пошлин в США совершил действия, аналогичные вмешательству в выборы, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

"Это эквивалент вмешательства в выборы. Никто не хочет иностранного вмешательства в выборы, никто не любит, когда иностранное правительство пытается поменять общественное мнение в свою пользу", - сказал Бессент в интервью CNN.

Бессент заявил, что заказчикам рекламной кампании должно быть стыдно.
По словам министра, обещанные Трампом дополнительные пошлины пока не действуют.
Президент США Дональд Трамп 25 октября заявил о повышении торговых пошлин против Канады на 10% вдобавок к уже действующим мерам за якобы фейковую кампанию о речи экс-президента США Рональда Рейгана по тарифам.
Ранее фонд Рейгана осудил правительство канадской провинции Онтарио за рекламную кампанию. В рекламном ролике использовалась видеозапись Рейгана от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний экс-президента: его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАНАДАСкотт БессентДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала