Чернышенко рассказал об инициативах по расширению торговли с Китаем

НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. В городе Нинбо Чернышенко посетил порт Нинбо-Чжоушань, который является крупнейшим в мире по грузообороту и лидером Китая по внедрению технологий "умного" управления логистикой. "Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути", - сказал Чернышенко. Вице-премьер добавил, что развитие Северного морского пути – перспективное направление для кооперации. По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн. Основные категории грузов включают нефть, уголь, руду, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах, обеспечивая стабильные международные связи.

