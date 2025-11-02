https://1prime.ru/20251102/kitay-864148621.html
Чернышенко рассказал об инициативах по расширению торговли с Китаем
Чернышенко рассказал об инициативах по расширению торговли с Китаем - 02.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал об инициативах по расширению торговли с Китаем
Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T09:05+0300
2025-11-02T09:05+0300
2025-11-02T09:05+0300
экономика
россия
бизнес
китай
рф
дмитрий чернышенко
торговля
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/73/842417356_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_6a8d02cbe03d973477b102b0db44c903.jpg
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР. В городе Нинбо Чернышенко посетил порт Нинбо-Чжоушань, который является крупнейшим в мире по грузообороту и лидером Китая по внедрению технологий "умного" управления логистикой. "Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути", - сказал Чернышенко. Вице-премьер добавил, что развитие Северного морского пути – перспективное направление для кооперации. По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн. Основные категории грузов включают нефть, уголь, руду, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах, обеспечивая стабильные международные связи.
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/73/842417356_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_14014d063f8a5550d35fe6269b0e1cdf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, дмитрий чернышенко, торговля, мировая торговля
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, Дмитрий Чернышенко, торговля, мировая торговля
Чернышенко рассказал об инициативах по расширению торговли с Китаем
Чернышенко: Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по торговле с Китаем
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия готова включить порт Нинбо в инициативы по расширению торговли с Китаем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР
. В городе Нинбо Чернышенко
посетил порт Нинбо-Чжоушань, который является крупнейшим в мире по грузообороту и лидером Китая по внедрению технологий "умного" управления логистикой.
"Мы нацелены на практическое взаимодействие и конкретные результаты. Готовы включить порт Нинбо в стратегические инициативы по расширению торговли между Китаем и Россией, по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе Северного морского пути", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что развитие Северного морского пути – перспективное направление для кооперации.
По данным администрации порта, в 2024 году общий объем грузопереработки превысил 1,37 миллиарда тонн.
Основные категории грузов включают нефть, уголь, руду, зерно, жидкие химикаты и контейнеризированные товары. Порт обслуживает более 600 портов в 190 странах, обеспечивая стабильные международные связи.