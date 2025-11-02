https://1prime.ru/20251102/kitay-864155348.html

Чернышенко назвал укрепление партнерства с Китаем приоритетом России

2025-11-02T11:59+0300

НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Укрепление доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем – это приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. "Укрепление всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем – это приоритет российской внешней политики", - сказал вице-премьер в ходе 29-го пленарного заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

