Чернышенко рассказал, над какими проектами работают Россия и Китай

2025-11-02T12:15+0300

экономика

россия

бизнес

китай

рф

дмитрий чернышенко

НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай активно работают над проектами в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. "Активно работаем над проектами промышленной кооперации в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов и других перспективных продуктов", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-ого заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Чернышенко добавил, что КНР – ключевой партнер России на мировой арене.

китай

рф

2025

