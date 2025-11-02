https://1prime.ru/20251102/kitay-864156091.html
Чернышенко рассказал, над какими проектами работают Россия и Китай
Чернышенко рассказал, над какими проектами работают Россия и Китай - 02.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал, над какими проектами работают Россия и Китай
Россия и Китай активно работают над проектами в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов, заявил... | 02.11.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
бизнес
китай
рф
дмитрий чернышенко
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай активно работают над проектами в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. "Активно работаем над проектами промышленной кооперации в области автомобилестроения, лесопромышленного комплекса, добычи и переработки редкоземельных металлов и других перспективных продуктов", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-ого заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Чернышенко добавил, что КНР – ключевой партнер России на мировой арене.
китай
рф
Чернышенко рассказал, над какими проектами работают Россия и Китай
Чернышенко: РФ и Китай активно работают над проектами в автомобилестроении