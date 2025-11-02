https://1prime.ru/20251102/kitay-864156770.html
Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке
Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя станет перспективным направлением для развития экономики двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. "Среди перспективных направлений – открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Зампред правительства поблагодарил китайских коллег за большой вклад в эффективную защиту экономических интересов Китая и России.
