Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке - 02.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке
Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке - 02.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке
Открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя станет перспективным направлением для развития экономики двух стран, заявил вице-премьер РФ... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T12:30+0300
2025-11-02T12:31+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
рф
китай
дмитрий чернышенко
НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя станет перспективным направлением для развития экономики двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. "Среди перспективных направлений – открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Зампред правительства поблагодарил китайских коллег за большой вклад в эффективную защиту экономических интересов Китая и России.
рф
китай
12:30 02.11.2025 (обновлено: 12:31 02.11.2025)
 
Чернышенко назвал перспективные направления на китайском рынке

Чернышенко назвал открытие рынка КНР для пшеницы и ячменя из РФ перспективным направлением

НИНБО, 2 ноя - ПРАЙМ. Открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя станет перспективным направлением для развития экономики двух стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.
"Среди перспективных направлений – открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания 29-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Зампред правительства поблагодарил китайских коллег за большой вклад в эффективную защиту экономических интересов Китая и России.
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, КИТАЙ, Дмитрий Чернышенко
 
 
