https://1prime.ru/20251102/kompensatsiya-864149817.html
Володин запустил опрос о компенсации за неиспользованные дни отпуска
Володин запустил опрос о компенсации за неиспользованные дни отпуска - 02.11.2025, ПРАЙМ
Володин запустил опрос о компенсации за неиспользованные дни отпуска
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о предложении дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T09:40+0300
2025-11-02T09:40+0300
2025-11-02T09:40+0300
общество
бизнес
вячеслав володин
госдума
отпуск
отпускные
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/36/839083604_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_c1402e7feb9d2e55b0b52e6683ea6ed4.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о предложении дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года денежную компенсацию. "В Государственной Думе обсуждается предложение дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года денежную компенсацию. Сейчас такое возможно только в случае увольнения. Как вы относитесь к этой инициативе?" - написал Володин. В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса поддерживает данное предложение. Варианты ответа "не поддерживаю" и "все равно" идут на втором и третьем месте соответственно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/36/839083604_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_164c7f104258c554794763f9ff7d216b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, вячеслав володин, госдума, отпуск, отпускные
Общество , Бизнес, Вячеслав Володин, Госдума, отпуск, отпускные
Володин запустил опрос о компенсации за неиспользованные дни отпуска
ГД обсуждает возможность компенсации за неиспользованные дни отпуска в конце года