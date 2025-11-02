https://1prime.ru/20251102/kompensatsiya-864149817.html

Володин запустил опрос о компенсации за неиспользованные дни отпуска

02.11.2025

Володин запустил опрос о компенсации за неиспользованные дни отпуска

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о предложении дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по... | 02.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о предложении дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года денежную компенсацию. "В Государственной Думе обсуждается предложение дать возможность работникам получать за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года денежную компенсацию. Сейчас такое возможно только в случае увольнения. Как вы относитесь к этой инициативе?" - написал Володин. В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса поддерживает данное предложение. Варианты ответа "не поддерживаю" и "все равно" идут на втором и третьем месте соответственно.

2025

