"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS совершил странный маневр - 02.11.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS совершил странный маневр
наса
гарвардский университет
в мире
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Объект 3I/ATLAS продемонстрировал маневр при сближении с Солнцем, предоставляя первое свидетельство негравитационного ускорения, как указывается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA. "Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9x10^{-7} а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4x10^{-7} а.е.) в день в квадрате", — приведено в отчете. Этот необычный маневр был замечен на расстоянии, составляющем 203 миллиона километров. Профессор Ави Леб из Гарвардского университета выдвинул гипотезу, что неизвестная сила воздействует на объект, заставляя его изменять траекторию при приближении к Солнцу.Ученый высказал предположение, что движение 3I/ATLAS может объясняться реактивным процессом. В случае, если это так, пояснил Леб, объект теряет около половины своей массы за определенный период. "Такое значительное уменьшение массы должно проявиться как большой шлейф газа, окружающий 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года", — заключил он. Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Ученые впоследствии определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Облако газа и пыли, окружающее ядро, достигло диаметра примерно в 24 километра. Компьютерные расчеты показали, что возраст кометы превышает семь с половиной миллиардов лет, делая ее старше Солнца на три миллиарда лет. Возможно, это самая древняя комета из наблюдаемых до сих пор. В сентябре Ави Леб отметил, что объект 3I/ATLAS, проходя через Солнечную систему, начал менять свой цвет, демонстрируя "аномальную эволюцию". В августе ученый сообщил, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее автомобильные фары, при этом источник этого свечения остается неизвестным. Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником, способным излучать видимый свет на расстоянии миллионов километров.
НАСА, Гарвардский университет, В мире
07:40 02.11.2025
 
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS совершил странный маневр

NASA: объект 3I/ATLAS продемонстрировал маневр негравитационного ускорения

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Ночная планета Земля . Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Объект 3I/ATLAS продемонстрировал маневр при сближении с Солнцем, предоставляя первое свидетельство негравитационного ускорения, как указывается в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.
"Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9x10^{-7} а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4x10^{-7} а.е.) в день в квадрате", — приведено в отчете.
Этот необычный маневр был замечен на расстоянии, составляющем 203 миллиона километров. Профессор Ави Леб из Гарвардского университета выдвинул гипотезу, что неизвестная сила воздействует на объект, заставляя его изменять траекторию при приближении к Солнцу.
Ученый высказал предположение, что движение 3I/ATLAS может объясняться реактивным процессом. В случае, если это так, пояснил Леб, объект теряет около половины своей массы за определенный период.
"Такое значительное уменьшение массы должно проявиться как большой шлейф газа, окружающий 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года", — заключил он.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Ученые впоследствии определили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы. Облако газа и пыли, окружающее ядро, достигло диаметра примерно в 24 километра. Компьютерные расчеты показали, что возраст кометы превышает семь с половиной миллиардов лет, делая ее старше Солнца на три миллиарда лет. Возможно, это самая древняя комета из наблюдаемых до сих пор.
В сентябре Ави Леб отметил, что объект 3I/ATLAS, проходя через Солнечную систему, начал менять свой цвет, демонстрируя "аномальную эволюцию".
В августе ученый сообщил, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее автомобильные фары, при этом источник этого свечения остается неизвестным. Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником, способным излучать видимый свет на расстоянии миллионов километров.
 
