Сочи признали курортом федерального значения - 02.11.2025
Сочи признали курортом федерального значения
2025-11-02T16:55+0300
2025-11-02T16:55+0300
бизнес
россия
сочи
рф
михаил мишустин
туризм
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Правительство РФ постановило признать город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство Российской Федерации постановляет: признать расположенную в Краснодарском крас территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351081,05 гектара курортом федерального значения Сочи в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Сочи", - говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
бизнес, россия, сочи, рф, михаил мишустин, туризм
Бизнес, РОССИЯ, СОЧИ, РФ, Михаил Мишустин, Туризм
16:55 02.11.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкВид на город Сочи
Вид на город Сочи - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Вид на город Сочи. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Правительство РФ постановило признать город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство Российской Федерации постановляет: признать расположенную в Краснодарском крас территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351081,05 гектара курортом федерального значения Сочи в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Сочи", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
 
Бизнес РОССИЯ СОЧИ РФ Михаил Мишустин Туризм
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
