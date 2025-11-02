https://1prime.ru/20251102/kurort-864162040.html

Сочи признали курортом федерального значения

КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Правительство РФ постановило признать город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство Российской Федерации постановляет: признать расположенную в Краснодарском крас территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351081,05 гектара курортом федерального значения Сочи в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Сочи", - говорится в документе. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

